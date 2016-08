Gute Apfelernte in Sachsen erwartet

erschienen am 26.08.2016



Seelitz. Mit 88.000 Tonnen wird die sächsische Apfelernte sechs Prozent geringer ausfallen, als im Vorjahr. Damals wurden im Freistaat 93.780 Tonnen Äpfel geerntet. Das teilte Gerd Kalbitz, Vorsitzender des Landesverbandes "Sächsisches Obst" am Freitag zur Eröffnung der sächsischen Apfelsaison im Obstgut Seelitz in Döhlen mit.

Dennoch sei dies eine gute Ernte. Vor allem durch Größe und Qualität zeichneten sich die Äpfel in diesem Jahr aus. Im Obstgut selbst wird eine Erntemenge von 1400 Tonnen erwartet, sagte Inhaber Wolfgang Kuhn. (fmu)