Holzspielzeugmacher verhalten optimistisch - Nachwuchssorgen

erschienen am 14.09.2016



Olbernhau (dpa/sn) - Bei spätsommerlicher Hitze scheint Weihnachten noch weit weg, doch die Produktion von Räuchermännchen ist schon lange angelaufen. Der Verband erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller blickt «verhalten optimistisch» auf das Weihnachtsgeschäft. «Wenn alles normal läuft, müssten wir so gut abschließen wie im vergangenen Jahr», sagte Geschäftsführer Dieter Uhlmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hänge viel von den Weihnachtsmärkten ab. Wenn der Andrang auf die Märkte in Zeiten allgemeiner Terrorgefahr nachlasse, sei das auch für die Spielzeughersteller spürbar.

Die rund 60 im Verband organisierten Betriebe mit etwa 200 Beschäftigten machen einen Gesamtumsatz von gut 50 Millionen Euro pro Jahr. Allerdings sind das Schätzzahlen. Uhlmann ging von einer leichten Umsatzsteigerung 2015 aus und hofft auf eine ähnliche Entwicklung in diesem Jahr. Es gebe eine gewissen Sättigung des Marktes, was deutsche Kunden anbelangt. «Deshalb sind die Hersteller bemüht, Neuheiten zu entwickeln und ihr Sortiment zu erweitern.» Ein Trend sei, die Figuren «moderner, witziger und zeitgemäßer» zu machen. Als Beispiel nannte er kugelförmige Räuchermänner.

Nach den Worten Uhlmanns hat die Branche aufgrund des Mindestlohnes die Preise erhöhen müssen. «Der Markt hat das aber akzeptiert.» Der Umsatz steige zwar, aber nicht die Anzahl der verkauften Produkte. Touristen aus dem Ausland würden das ganze Jahr über bei Besuchen in Deutschland erzgebirgische Holzwaren kaufen. Allerdings sei das von konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen abhängig.

Perspektivisch rechnet Uhlmann damit, dass einige Betriebe vom Markt verschwinden: «Bei vielen Firmen ist die Nachfolge unklar. Es gibt zu wenige Kandidaten, die Betriebe übernehmen könnten.» Bereits heute gebe es ein Fachkräfteproblem. Derzeit würden über alle drei Lehrjahre hinweg nur 28 Lehrlinge ausgebildet. Das sei zu wenig. «Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das Niveau halten können», betonte der Geschäftsführer.