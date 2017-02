Innenstadt-Studie: Vor allem Auswärtige zieht es ins Zentrum

Eine bundesweite Erhebung sieht Zwickau differenziert. Die meisten Befragten loben zwar die Einkaufsmöglichkeiten - Einheimische machen aber einen Bogen um die City.

Von Michael Stellner

erschienen am 09.02.2017



Zwickau. Bei der Frage nach der Attraktivität haben Passanten dem Stadtzentrum die Note 2,8 verpasst - damit liegt Zwickau knapp schlechter als der bundesweite Durchschnitt von 2,7. Das ist eines der Ergebnisse der deutschlandweiten Studie "Vitale Innenstädte 2016", deren Ergebnisse für die Muldestadt gestern vorgestellt wurden. Die Erhebung, an der sich im Freistaat lediglich noch Leipzig als zweite Stadt beteiligt hatte, kommt darüber hinaus zu dem Schluss, dass Zwickau zwar gute Einkaufsmöglichkeiten biete, aber vor allem Auswärtige anzieht. Einheimische finden eher selten den Weg ins Stadtzentrum.

Das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) hat die Ergebnisse aus 121 Städten ausgewertet. In der für Zwickau relevanten Größenklasse von 50.000 bis 100.000 Einwohnern nahmen 31 Städte an der Befragung teil. Die Industrie- und Handelskammer (IHK), Gü-Sport, der Handelsverband Sachsen, die Westsächsische Hochschule, das Stadtmanagement sowie die Stadtverwaltung befragten an zwei regnerischen Oktobertagen insgesamt mehr als 570 Passanten in Zwickau. Dabei stellten sie fest, dass der durchschnittliche Innenstadtbesucher viel seltener die City aufsucht als anderswo, dafür aber länger bleibt und in mehr Geschäfte geht.

53,7 Prozent der Befragten stammen von außerhalb, nur 46,3 Prozent aus Zwickau. In vergleichbaren Städten kommen dagegen sogar 62,6Prozent aus dem jeweiligen Ort. Was man ebenso gut als Ohrfeige für die Innenstadt interpretieren könnte, erklärt Constance Arndt vom Förderverein Stadtmanagement mit dem Stellenwert als Oberzentrum. "Zwickau war schon immer Einkaufsstadt für die Bewohner aus dem Umland", sagt sie. "Die Städter dagegen erledigen ihre täglichen Besorgungen in den Stadtteilen und fahren seltener in die Innenstadt." Der Befund stützt sich auf die Analyse des Zwickauer Einzugsgebiets: Das erstreckt sich vom Vogtland über das Altenburger Land bis nach Chemnitz. Umgekehrt würden Zwickauer gern in die nahegelegenen großen Städte Chemnitz, Leipzig und Gera zum Einkaufen fahren.

Überdurchschnittlich gut schnitt in der Befragung der Zustand des historischen Stadtkerns ab. Die Passanten bewerteten die Gebäudefassaden mit der Note 2,5, die Sehenswürdigkeiten mit 2,7. Ebenfalls für die Initiatoren überraschend gut schnitt das gastronomische Angebot mit 2,1 ab. Die Befragten bewerteten darüber hinaus die Ladenöffnungszeiten ebenso stark wie das Angebot an Bekleidung, Schuhen, Lederwaren, Telekommunikation und Schreibwaren im Stadzentrum (je 2,3). Negativ machte sich das Fehlen eines Elektromarkts in der Innenstadt bemerkbar (3,0).

Am unzufriedensten waren die Befragten mit der Parkplatzsituation (3,4). Tatsächlich ergab die Auswertung der vergleichbaren Städte, dass Zwickau nicht nur deutlich teurer ist (1,10 Euro je Stunde gegen 0,94Euro im Schnitt), sondern auch über zu wenig Stellflächen verfügt. Gemessen an der Größe müsste es 677 Parkplätze mehr geben. "Parken ist ein ganz großes Thema, dem wir uns gemeinsam mit Pendlern, Händlern und Besuchern stellen müssen", sagt die Leiterin der Wirtschaftsförderung, Sandra Hempel. Zusätzliche Parkflächen sollen am Neumarkt im Zuge des geplanten Baus eines Ärztehauses entstehen. Darüber hinaus verwies Hempel auf die laufende Überarbeitung des Parkkonzepts.

Ebenfalls schlecht bewertet wurden im Rahmen der Studie die Lebendigkeit der Innenstadt (3,1) und die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage (2,9). Alle Partner müssten künftig daran arbeiten, die Defizite abzustellen, forderte René Glaser, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Unberücksichtigt blieb in der Studie, wie viele Besucher in die Innenstadt kommen und wie viel Geld sie ausgeben.