Innenstadthändler zwischen Tradition und Tristesse

Seit 130 Jahren betreibt die Familie Neubert ein Geschäft in Zwickau - und das, obwohl immer mehr kleine Läden schließen.

Von Michael Stellner

erschienen am 27.10.2016



Zwickau. Matthias Neubert ist erst 46, aber auf gewisse Art ein Dinosaurier. In vierter Generation führt er das familieneigene Unternehmen, das dieser Tage 130 Jahre alt geworden ist. Mutter Ingeborg und Vater Günter, der das Geschäft in seiner heutigen Form maßgeblich aufgebaut hat, stehen noch regelmäßig im Laden. Das ist nicht selbstverständlich in Zeiten, in denen der inhabergeführte Einzelhandel schwer unter Druck geraten ist. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) geht in einer aktuellen Studie davon aus, dass die Verkaufsflächen weiter zurückgehen werden, wenn auch nur leicht. Das heißt, es drohen mehr leere Schaufenster. Die Familie Neubert stemmt sich gegen den Trend.

Der Urgroßvater hatte 1886 den Gemischtwarenladen in Planitz gegründet, dort, wo einst die Wendestelle für den Bus war. Er verkaufte Fahrräder, elektrische Pianos, Nähmaschinen - also eine Art Elektrofachladen für die damalige Zeit. Das Haus gibt es längst nicht mehr. 1936 sind die Neuberts an den Hauptmarkt gezogen, in das extrem schmale Gebäude an der Ecke Hauptmarkt/Innere Schneeberger Straße, das an der engsten Stelle nur 4,86 Meter breit ist. Das schmale Handtuch, wie man in Zwickau dazu sagt.

In der Stadt gibt es nur wenige Einzelhandelsgeschäft mit so langer Geschichte. Bei der IHK liegen dazu keine detaillierten Statistiken vor, weil die meisten Firmen mit Gründungsdatum 1990 verzeichnet sind, egal, wie alt sie wirklich waren. "Aber eine Gründung vor 130 Jahren", sagt Sprecherin Kathrin Buschmann, "das ist schon etwas ganz Besonderes."

Bei aller Tradition sehen die Juweliere für die Zukunft wenig Grund zum Jubilieren. "Ich bin sehr unzufrieden mit der Innenstadtentwicklung", sagt Ingeborg Neubert (74). Ihrer Ansicht nach verschlechtern sich die Rahmenbedingungen. Das Rathaus unternehme zu wenig, um gegen das Ladensterben vorzugehen, neue Mieter für leere Geschäfte zu finden und mehr Menschen in die Innenstadt zu lotsen. Stattdessen, beklagt Ingeborg Neubert, würden die neuen Parkgebühren zusätzlich Kunden vertreiben.

Das laut IHK-Studie stetig wachsende Online-Geschäft macht den Einzelhändlern in besonderer Weise das Leben schwer. Nicht nur, dass das Internet praktisch immer geöffnet hat - das Kundenverhalten verändert sich ebenfalls. Manche Leute würden sich gezielt im Geschäft umsehen, nur um dann günstiger im Netz einzukaufen. Darüber klagen zahlreiche Händler. Auch der Juwelier kennt das. "Die sagen dann schon beim Hereinkommen, sie hätten dann nur einmal eine Frage", sagt Matthias Neubert. "Da fühlt man sich wie ein Auskunftsbüro."