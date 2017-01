Kein Job und doch nicht arbeitslos

Die Erwerbslosigkeit in Chemnitz geht zurück, doch die Stadt hinkt im Vergleich zu anderen Kommunen hinterher

erschienen am 01.02.2017



So wenige Arbeitslose wie noch nie, die Quote mit im Schnitt 8,4Prozent auf einem Tiefststand, mehr freie Stellen: Der Arbeitsmarkt in Chemnitz zeigt sich in insgesamt guter Verfassung. Aber längst nicht alle profitieren. "Freie Presse" hat sich die offiziellen Zahlen näher angeschaut.

Wie groß ist die Arbeitslosigkeit in Chemnitz derzeit?

Im Januar waren laut Arbeitsagentur 10.310 Menschen arbeitslos. Das entspricht einer Quote von 8,4 Prozent. Zählt man all jene dazu, die reguläre Beschäftigung suchen, sich derzeit aber weiterbilden, sogenannte Eingliederungsmaßnahmen absolvieren oder kurzfristig erkrankt sind, steigt die Quote auf 10,9 Prozent. Hinzu kommen zudem beispielsweise längerfristig Erkrankte, die für eine Vermittlung in Arbeit derzeit nicht infrage kommen.

Wie haben sich die Zahlen im vergangenen Jahr entwickelt?

Fast durchweg positiv. Zum Jahreswechsel waren 1500 Menschen weniger arbeitslos als ein Jahr zuvor. Im Herbst war ihre Gesamtzahl mit bis zu 9600 sogar erstmals in den vierstelligen Bereich gesunken. Die Arbeitslosenquote nahm im Laufe des Jahres um 1,2 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent (Dezember) ab.

Was sind die Ursachen für diese Entwicklung?

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Chemnitz ist weiter gestiegen. Im Schnitt waren 2016 knapp 2600 offene Stellen gemeldet - gut 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten machen dafür in erster Linie die insgesamt gute wirtschaftliche Lage und die demografische Entwicklung verantwortlich. Ältere Beschäftigte gehen in Ruhestand, zugleich mangelt es oft an qualifiziertem Nachwuchs.

Was bieten die offenen Stellen? Nur Befristungen und Teilzeitarbeit?

Nein. Laut Arbeitsagentur waren im Schnitt etwa vier von fünf Stellen unbefristet zu besetzen. Bei etwas etwas mehr als einem Viertel der Offerten handelte es sich um Teilzeitstellen oder solche, bei denen Teilzeitarbeit zumindest möglich ist.

Haben die Menschen, die die Arbeitslosenstatistik als "Abgänge" erfasst, tatsächlich alle eine neue Arbeit gefunden?

Nein. Nach wie vor trifft das nur auf etwa jeden vierten Betroffenen zu. Die meisten "Abgänge" aus der Statistik entfallen auf längerfristig erkrankte Menschen oder solche, die zur Kur sind. Gut jeder Fünfte absolviert eine Aus- oder Weiterbildung. Umgekehrt heißt das: Längst nicht jeder, der neu in der Statistik auftaucht, hat gerade den Job verloren.

Wie sieht die Situation bei Älteren, Menschen ohne Berufs abschluss, mit Handicap oder bei Langzeitarbeitslosen aus?

Auch bei diesen Personengruppen waren 2016 deutliche Rückgänge zu verzeichnen, zwischen 6,7 (Langzeitarbeitslose) und 12,2 Prozent (Menschen über 50). Einen nennenswerten Anstieg gab es laut Arbeitsagentur mit gut einem Viertel im Bereich Ausländer. Chefin Angelika Hugel führt dies auf Geflüchtete zurück, deren Anträge auf Asyl zudem zunehmend zügiger bearbeitet worden seien.

Wie schneidet Chemnitz im überregionalen Vergleich ab?

In allen umliegenden Landkreisen fällt die Arbeitslosenquote zum Teil deutlich niedriger aus. Im Erzgebirge beispielsweise lag sie 2016 zeitweise bei 5,5 Prozent; der Abstand zu Chemnitz vergrößerte sich dort im Sommer auf bis zu 2,5 Prozentpunkte. Arbeitsmarktexperten führen dies nicht zuletzt auf die hohe Zahl an Einpendlern zurück, die in Chemnitz arbeiten, aber in umliegenden Landkreisen wohnen. Sachsenweit belegt Chemnitz derzeit den viertletzten Platz. Nur Leipzig (8,5 Prozent) und die strukturschwachen Landkreise Nordsachsen (8,8) und Görlitz (10,7) weisen höhere Arbeitslosenquoten auf. (micm) Mehr zur Lage auf dem sächsischen Arbeitsmarkt lesen Sie auf Seite 7, Wirtschaft.