Landfleischerei soll modernisiert werden

Die Hainichener Agrargenossenschaft will zeigen, wo das Fleisch her kommt. Das Landwirtschaftsunternehmen, das in diesem Jahr 25-Jähriges feiert, plant auch 2017 weitere Investitionen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 03.11.2016



Hainichen. Silvio Hainich weiß, was die Verbraucher in diesen Zeiten, in denen Märkte global geworden sind und Entfernungen kaum noch eine Rolle spielen, wissen wollen. "Ihnen ist wichtig, zu erfahren, woher das Fleisch kommt, das sie kaufen", sagt der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Hainichen-Pappendorf.Das wissen sie im Fall der hauseigenen Landfleischerei. Zwei Fleischer und zwei Verkäuferinnen sind dort tätig, verarbeiten und verkaufen Fleisch und Wurst aus eigener Produktion.

Es habe mal das Gerücht kursiert, dass die Fleischerei, die sich im Landgasthof Ottendorf befindet, schließen soll. Doch das Gegenteil sei der Fall. "Sie wird zunehmend besser angenommen. Wir planen deshalb, sie im nächsten Jahr zu renovieren und eventuell auch neue Kühltechnik einzubauen."

Rund 7 Millionen Euro habe die Agrargenossenschaft in den vergangenen 25 Jahren insgesamt investiert, um stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Nächstes Jahr sei deshalb auch die Landfleischerei dran. Rund 550 Schweine, die von den Lehrausbildern und zwei Azubis betreut werden, hat die Agrargenossenschaft zurzeit im Bestand. Doch das Spektrum insgesamt ist noch viel größer.

1998 wurde ein Jungviehstall mit bis zu 600 Plätzen für rund 600.000 Euro gebaut. Im Jahr 2003 entstand in Cunnersdorf für knapp 660.000 Euro eine neue Getreidehalle mit Platz für bis zu 6000 Tonnen Getreide. 2007 wurden 1,1 Millionen Euro in eine neue Biogasanlage investiert. In den Jahren 2013 und 2014 entstanden ein Kälberstall für 620.000 Euro und ein Strohlager für 460.000 Euro. Die größte Investition tätigte die Genossenschaft im vorigen Jahr, als 2,9 Millionen Euro in ein neues Melkzentrum an der Milchviehanlage flossen. "Seither können viele Vorgänge, die in den vergangenen Jahren per Hand getätigt wurden, jetzt maschinell erledigt werden", so Hainich. Doch in den vergangenen Jahren seien nicht nur neue Gebäude und Anlagen errichtet, sondern auch alte Stallanlagen abgerissen worden - so beispielsweise der Stall am Ortseingang von Berthelsdorf. Der ehemalige Kälberstall in Goßberg wurde an einen regionalen Handwerksbetrieb abgegeben. In diesem und im vorigen Jahr standen zudem einige Reparaturen auf dem Programm, beispielsweise für rund 60.000 Euro in der Abwasseranlage der Milchviehanlage. "Nächstes Jahr soll noch das Dach erneuert werden. Licht, Luft, Sonne - das Tierwohl ist ganz wichtig", meint Hainich.

Auch im Pflanzenbereich soll sich 2017 einiges tun. "Wir wollen die Sojabohne durch die Ackerbohne ersetzen. Das bringt Einspareffekte und macht unabhängiger von den Zulieferern." Selbst produziert werde auch Körnermais-Schrot als Kraftfutter für die Rinder, ebenso Silo-Mais - alles für den Eigenbedarf.