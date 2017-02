Mieter sehen Firmenbaupläne mit Sorge

Die Elektrowerkzeuge GmbH in Eibenstock ist auf Wachstumskurs, braucht mehr Platz für die Produktion. Geht das auf Kosten der Nachbarn?

Von Heike Mann

erschienen am 09.02.2017



Eibenstock. Gunter Zebisch lebt seit 1985 mit seiner Familie im Wohngebiet Funckstraße in Eibenstock. Das trifft auf die überwiegende Mehrheit der Mieter zu. Sie fühlen sich wohl dort. Doch jetzt befürchten sie Schlimmes: Der Betrieb in unmittelbarer Nachbarschaft will sich erweitern. Was bis jetzt an Plänen zum Vorhaben zu den Mietern durchsickerte, treibt ihnen die Sorgenfalten auf die Stirn.

Folgendes hat Zebisch in Erfahrung gebracht: Die Geschäftsleitung der Elektrowerkzeuge GmbH will die Garagen an der Auersbergstraße, die ihnen gehören, abreißen und dort ein Schulungsgebäude errichten. Zebisch liegen Baupläne vor, wonach neben diesem Gebäude drei weitere Produktionshallen entstehen sollen. Dafür will die Firma der Stadt die kommunale Auersberg- straße abkaufen. Weil die dann mit den neuen Hallen überbaut würde, baue die Stadt eine neue Zufahrt. Dass die laut vorliegenden Plänen fast genau über den Wäscheplatz am Wohnblock führt, ist für die Mieter der Funckstraße 10 bis 16 der Gipfel. Laut Zebisch haben der Stadtrat und sein Bauausschuss bereits seine Zustimmung zu dem Vorhaben signalisiert.

Zebisch wirft der Stadt vor, gegen Baurecht zu verstoßen. "Die Auersbergstraße ist die Grenze zwischen dem Mischgebiet, wo das Unternehmen angesiedelt ist, und unserem im Flächennutzungsplan so ausgewiesenen Wohngebiet", sagt er. Für ein allgemeines Wohngebiet, zitiert Zebisch aus der Baunutzungsverordnung, sind nur "nicht störende Handwerksbetriebe" beziehungsweise ausnahmsweise "sonstige nicht störende Gewerbebetriebe" zulässig. Daher haben die 31 Mieter Widerspruch bei der Stadt und der Wohnbaugesellschaft eingelegt.

Zebisch befürchtet zudem einen Schaden für die Eibenstocker Wohnbaugesellschaft. Die liegt ihm besonders am Herzen, er war bis 2015 deren Geschäftsführer. "Wer will schon vom Balkon auf die Wände von Hallen schauen, wer will dann noch hierherziehen?", stellt er die Frage in den Raum. "Nichts ist tödlicher für ein Wohnungsunternehmen als verunsicherte Mieter", so Zebischs Erfahrung.

Zur jüngsten Stadtratssitzung hatten Zebisch und drei weitere Vertreter der Hauseingänge Funckstraße 10 bis 16 ihrem Ärger Luft gemacht. Bürgermeister Uwe Staab (CDU) versuchte zu relativieren. Bislang gebe es nur einen Bauantrag für das Schulungsgebäude und auf der Linie der bisherigen Garagen solle es keine geschlossene Bebauung geben. Die Firma habe zugesagt, im Zuge der Baumaßnahmen für eine Reduzierung des vom jetzigen Betriebsgelände ausgehenden Lärms zu sorgen. "Die Elektrowerkzeuge GmbH ist für Eibenstock eine extrem wichtige Firma, sie hat die Unterstützung der Stadt genauso verdient wie jede touristische Einrichtung", so Staab. Er sicherte eine Bürgerversammlung zu, sobald die Pläne soweit gediehen seien, dass Bauanträge gestellt werden.

Dem steht auch Lothar Lässig, Geschäftsführer der Elektrowerkzeuge GmbH, offen gegenüber. Dann könnte er den aufgebrachten Anwohnern auch die veränderten Pläne darlegen. Bislang sei im Landratsamt lediglich eine Voranfrage gestellt, ob und unter welchen Bedingungen sich der Betrieb am Standort erweitern kann. Ein Lärmgutachten sei erstellt worden, mit dem Ergebnis, dass man weit unter dem liege, was für Wohngebiete gefordert wird. Die Auersbergstraße wird nach dem Kauf durch die Firma die neue Betriebszufahrt, allerdings wird keine neue Straße dort gebaut, wo es die Anwohner vermuten.

Eine geschlossene Bebauung weisen die neuen Pläne auch nicht aus, sondern neben dem Schulungsgebäude bleibt ein etwa 50 Meter breiter unbebauter Bereich. Senkrecht zu einem vorhandenen Gebäude ist eine neue Lagerhalle vorgesehen. "Keine produzierende Einheit", betont Lässig. "Man kann auch zu uns kommen und sich über den aktuellen Planungsstand informieren." Dass das die Anwohner nicht getan haben, ärgert ihn. "Unsere Firma hat sich gut entwickelt, wir haben hier am Standort 230 Mitarbeiter, in die Erweiterung wollen wir drei Millionen Euro investieren. Das sollte auch bedacht werden." Andere Flächen zu nutzen, schließt Lässig aus: Am Standort der Firma im Eibenstocker Gewerbegebiet sei kein geeigneter Platz, die Grünfläche in seitlicher Nachbarschaft gehöre zu einem Naturschutzgebiet.

Die Sitzung des Bauausschusses des Eibenstocker Stadtrates beginnt heute, um 18.30 Uhr im Rathaus Eibenstock.