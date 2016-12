"Müssen zwei Schritte nach vorn machen"

Die Führungsetage der IHK Zwickau über Herausforderungen der E-Mobilität, Breitbandversorgung und Flächenbedarf der Wirtschaft

erschienen am 28.12.2016



Zwickau. Auf die Wirtschaft kommen 2017 zahlreiche neue Herausforderungen zu. Ist Südwestsachsen dafür gerüstet? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Zwickau sieht bei der Politik noch viel Handlungsbedarf. Darüber haben Konrad Rüdiger und Michael Stellner mit Regionalkammer-Präsidentin Ulla Reichel, Geschäftsführer Torsten Spranger und seinem Stellvertreter Ekkehard Wunderlich gesprochen.

Die große Politik schlägt Kapriolen. Was erwarten Sie von 2017?

Torsten Spranger: Wir sind gespannt. Brexit, USA und die Bundestagswahl. Die IHK wird den Parteien Wahlprüfsteine mit auf den Weg geben. Diese bilden die Forderungen der Wirtschaft an die Politik ab. Ekkehard Wunderlich: Die wirtschaftliche Entwicklung ist gerade sehr gut. Die deutsche Exportwirtschaft hat dabei sehr davon profitiert, dass es in der Euro-Zone keine nationale Währung als Regulativ mehr gibt. Die D-Mark wäre bei unserer Entwicklung in ungeahnte Höhen geschossen. Die großen Themen Fachkräfte und Digitalisierung nicht zu vergessen.

Ist der Landkreis bei der Digitalisierung nicht eigentlich noch Hinterland?

Wunderlich: Das würde ich so nicht sagen. Beim Breitbandausbau gibt es einen Dialog zwischen Politik und Unternehmen, und da sind wir uns einig: Wir müssen was tun.

Es gibt mehrere Gewerbegebiete, in denen Klagen über die Breitbandversorgung aufkommen.

Spranger: Die Gewerbegebiete müssen erschlossen werden. Dort brauchen wir eine stabile Breitbandversorgung, weil gerade im Automobilbereich Datensätze mit enormem Volumen fließen. Es geht da um bis zu 1000 MBit per Sekunde.

Mit wem reden Sie, um Druck zu machen?

Spranger: Mit der Landespolitik, dem Landkreis und den Kommunen natürlich. Anstatt teure Analysen zu finanzieren, sollte die Kraft sofort in zukunftsfähige Netzinfrastruktur gesteckt werden. Und der Breitband-Ausbau macht nicht an der Ortsgrenze Halt, hier ist der Landkreis gefordert. Ich würde mir eine übergeordnete Stelle wünschen, die alles zusammenfasst.

Ähnlich bei der Wirtschaftsförderung: Die ist im Landkreis ja mal da, mal dort - aber die übergeordnete Stelle fehlt. Was würden Sie sich denn da wünschen?

Spranger: Die größeren Städte und der Landkreis müssten eine gemeinsame Plattform finden, um Projekte anzuschieben und umzusetzen. Die Struktur ist derzeit nicht schnell genug. Wenn der Landkreis eine Flächenanfrage bekommt, dann leitet er diese an die Kommunen weiter. Dazwischen vergeht zu viel Zeit. Dabei muss bei der Wirtschaftsförderung eine Antwort nach zwei Tagen vorliegen.

Eine bessere Vernetzung ist so keine einfache Sache, schließlich ist sich jeder Bürgermeister selbst der Nächste und will Unternehmen am liebsten ins eigene Gebiet holen.

Spranger: Wenn wir langfristig in der Kirchturm-Denke bleiben, werden wir irgendwann nicht mehr denken müssen.

Welche Hausaufgaben stehen für die Wirtschaftsförderer an?

Spranger: Wichtig ist, die Standorte auch baurechtlich so aktuell zu halten, dass es schnell losgehen kann. Auch die Daten sollten aktuell sein. Dass eine Fläche verkauft und einem weiteren Investor angeboten wurde - wie in Südwestsachsen geschehen -, darf nicht noch einmal passieren.

Meerane und Crimmitschau planen eine ziemlich große gemeinsame Fläche. Ist der Bedarf überhaupt so groß?

Spranger: Ja, der Bedarf ist da. Über die Wirtschaftsförderung Sachsen landen auch bei uns genügend Anfragen. Die Entwicklung der Gewerbegebiete entlang der A 4 ist ähnlich gut. In Limbach-Oberfrohna und Glauchau sind die Gebiete gut ausgelastet, es gibt entlang dieser Achse großen Entwicklungsbedarf. Wichtig ist es, immer wieder Standorte für Gewerbe und Industrie zu planen, zu entwickeln und zu vermarkten, um für Investoren interessant zu sein. Und das gemeinsam.

Weg von den Gebieten, hin zu den Unternehmen. Der Landkreis sieht sich selber als Motor der sächsischen Wirtschaft. Jetzt wird der Motor im Eiltempo elektrifiziert. Wie ist der Landkreis da aufgestellt?

Spranger: Die Aufgabenstellung ist klar. Produkte und Infrastruktur müssen jedoch zeitgleich entwickelt werden. Es ist schön, dass VW Sachsen den E-Golf baut, aber das ergibt wenig Sinn, wenn es nur eine Handvoll Ladesäulen in Zwickau gibt. Ulla Reichel: Oder man muss Schlange stehen - wie früher. Spranger: Auch die Straßenbahn ist Elektromobilität, und das E-Bike. Fahrzeuge und Infrastruktur müssen gemeinsam betrachtet werden. E-Tankstellen sind auch für die Netze eine Herausforderung, weil da nicht nur ein Klingeldraht gelegt wird. Städte und Kreis sollten sich Gedanken machen, wie wir uns gemeinsam aufstellen. Ist ein Tankstellennetz sinnvoll, oder sagt Globus bzw. ein Parkhausbetreiber, dass sie auf dem Parkplatz drei E-Tankstellen anbieten. Die Planungsämter müssen sich mit den potenziellen Betreibern abstimmen. Wunderlich: Das ist ein ganz wichtiges Arbeitsgebiet. Wir haben punktuell nachgefragt, wie das Thema bei den Verwaltungen platziert ist. Da müssen wir zwei Schritte nach vorn machen, um es vorsichtig zu sagen. Wir sehen das als wichtige Aufgabe, bieten uns als Partner an.

Wie sehen Ihre Rechnungen für den Landkreis Zwickau aus?

Spranger: Das ist nicht nur ein Landkreisthema. Bei einer Million Fahrzeugen deutschlandweit und einer Ladung alle 300 Kilometer kommen wir mit den bisherigen Ladestationen nicht weit.

Allerdings reicht doch dafür unser Strom überhaupt nicht aus.

Spranger: Hierzu haben wir uns bereits mit der Zwickauer Energieversorgung ausgetauscht. Westsächsische Hochschule, Volkswagen und Entwicklungsdienstleister wie die FES verfügen definitiv über die nötigen Kompetenzen. Wunderlich: Wir wollen gemeinsam mit den Kommunen Lösungen finden, um die Elektromobilität voranzubringen.

Die besten Konzepte nutzen nichts ohne ausreichende Arbeitskräfte. Ist der Landkreis attraktiv genug, um Personal anzulocken?

Reichel: Beim Marketing ist das Erzgebirge im Vergleich zu unserem Landkreis schon sehr aktiv, über Radiowerbung, Transparente und Plakate. Hier muss regional mehr passieren. Spranger: Die Frage ist, wie wird die Attraktivität in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen? Die besten Multiplikatoren sind immer die Einwohner. Dazu gehört, dass die Zwickauer merken, dass es hier auch schöne Ecken gibt, dass man mit einem gewissen Stolz von seiner Region spricht und sich in Initiativen und Aktionen einbringt.