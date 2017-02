Neue Generation führt Stickerei in Zukunft

Bei einer Messe holte sich die Rebesgrüner Firma Gerber neuen Schwung. Neben Heimtextilien setzt die fünfte Generation im Familienbetrieb auf Technische Textilien.

Von Lutz Hergert

erschienen am 15.02.2017



Rebesgrün. "Der Fokus kann für uns nur in der Spezialisierung liegen, nicht mehr in der Massenware", sagt Ulrich Gerber. Der ehemalige Geschäftsführer leitet heute den Vertrieb der Gerber Textil-Manufaktur GmbH in Rebesgrün. Die Geschäftsleitung haben seit 1. September 2016 seine Tochter Nicole und sein Sohn Sören übernommen.

Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind aktuell die Bereiche "Home" (Wohnen), "Fashion" (Mode) und "Technical" (Technische Textilien). Um im international umkämpften Textilmarkt unabhängiger zu werden, setzen die Rebesgrüner auf das Besetzen von Nischen. Zu den kleinen, speziellen Bereichen, die für Kunden interessant sind, zählt Ulrich Gerber das Herstellen von kompletten Wohnraum-Sonderprogrammen. Als Beispiele nennt er großformatige Tischdecken, Wandbespannungen und Wohnaccessoires. "Wenn wir uns behaupten wollen, gibt es keinen anderen Weg." Positive Signale hat das Unternehmen im Januar von der Messe Heimtextil in Frankfurt/Main mitgebracht. "Wir hatten gute Gespräche mit Kunden aus vielen Regionen der Welt. Besonders groß war das Interesse von Einkäufern aus den USA. Jetzt hoffen wir, dass die Kontakte durch die aktuelle Situation in dem Land nicht gleich wieder wegbrechen." Einen Aufwärtstrend sah er auch im russischen Handel, der vor über zwei Jahren aufgrund der Rubel-Schwäche weggebrochen war. Dem gegenüber sagten allerdings Stammkunden aus Japan ihren Messebesuch ab. Sie verwiesen auf die Terrorgefahr im europäischen Raum.

Präsentiert hatte sich die Firma mit Neuheiten bei Tischwäsche und Gardinen. "Wir bieten aufeinander abgestimmte Textilien an, sodass damit der gesamte Wohnraum ausgestaltet werden kann." Den Besuch der Heimtextil bezeichnete Ulrich Gerber als gut, schränkte aber ein: "Man muss aber erst sehen, was das Nachmessegeschäft bringt."

Damit der Familienbetrieb auch in der nunmehr fünften Familiengeneration fortbestehen kann, wollen die Gerbers weiter bei Technischen Textilien investieren. Erste Erfahrungen hatte die Firma mit einem Projekt in der Fahrzeugindustrie gesammelt, bei dem es um die Entwicklung von gestickten glasfaserverstärkten Leichtbauteilen ging. Das selbst entwickelte und patentierte 3-D-Stickverfahren wird derzeit weiterentwickelt und auf andere Geschäftsfelder ausgedehnt. "Wir verdienen damit bisher kaum Geld. Die Entwicklungszeiten bis zur Produktreife sind lang."

Dass sich die Rebesgrüner heute wieder mit solchen zukunftsweisenden Projekten beschäftigen können, hat auch mit dem 1. September 2016 zu tun. Der Tag stellte für den Familienbetrieb mit heute 18 Beschäftigten nicht nur aufgrund der Nachfolgeregelung eine Zäsur dar: Die Stickerei startete nach der Insolvenz neu durch. In Zahlungsschwierigkeiten war die Firma 2015 geraten, weil Großkunden weggebrochen waren und das Russlandgeschäft wegen des schwachen Rubels am Boden lag. Ulrich Gerber: "Bis dahin kannten wir die Situation bei Insolvenzen nur als Gläubiger, der von anderen Firmen Geld zu bekommen hatte." Den Weg bis zum Neustart beschreibt er als "Strafexpedition für die ganze Familie". Glück im Unglück hatte die Firma mit dem Insolvenzverwalter, der "sehr menschlich und unternehmensorientiert agierte und von Anfang an die Priorität setzte, dass es weitergehen soll".