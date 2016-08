Neuer Aldi-Markt Ã¶ffnet im November

Neuer Aldi-Markt öffnet im November

Gut 20 Jahre alt war der Markt an der Bahnhofstraße in Auerbach. Ein Neubau entsteht und setzt neue Akzente.

Von Heike Mann

erschienen am 18.08.2016



Auerbach. Mehr Raum zwischen den Gängen, niedrigere Regale, großzügigere Auslagen, mehr Licht - auch Aldi folgt bei seinen Neubauten den veränderten Konzepten neuer Lebensmittelmärkte. Der an der Bahnhofstraße in Auerbach wird derzeit neu gebaut und dabei auch in der Fläche erweitert. Der Markt gehört zur Regionalgesellschaft Greiz, einer von 35 Regionalgesellschaften von Aldi Nord in Deutschland. "Wir reißen derzeit sehr viel ab und bauen neu, etwa 20 Prozent der von mir betreuten 61 Filialen sind bereits nach dem neuen Konzept umgestaltet", sagt Thomas Georgi, Leiter Immobilien und Expansion der Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG. Er betreut die Baustelle bis zur Eröffnung. Und diese soll im November stattfinden.

Den Plan, am Standort in Auerbach neu zu bauen, verfolgte die Gesellschaft schon seit längerem. Bis es die Baugenehmigung von der Stadt gab, vergingen drei Jahre. Allerdings musste man sich in der Dimension des Marktes beschränken. Dennoch wollte man in Auerbach bleiben. "Der Standort ist gut, wir sind zufrieden und erhoffen uns mit Fertigstellung der Göltzschtalumgehung, dass sich die Kundenfrequenz nochmals erhöht", so Georgi. Der Bahnhofstraße wird in den Plänen als Zubringer eine wachsende Bedeutung beigemessen.

Der ursprüngliche Markt, 1997 eröffnet und 2011 schon einmal erweitert, entsprach nicht mehr heutigen Anforderungen. Der neue Aldi soll "im ländlichen Raum einer zunehmend älteren Bevölkerung gerecht werden". Neben mehr Raum innen bedeutet das auch Stellflächen draußen, die dann 2,80 statt bisher 2,50 Meter breit sind. Und das Einkaufen soll "gebündelt" werden. Das heißt, der neue Aldi wird neben dem eigentlichen Markt auch über Verkaufsflächen für Bäcker, Fleischer und Getränkesortiment verfügen.

Neuen gesetzlichen Vorgaben wird Aldi mit einem separaten Bereich für die Annahme von Mehrwegflaschen gerecht. Orientiert an den Kundenansprüchen werden in dem neuen Markt die logistischen Abläufe optimiert. Zwar bleiben die Öffnungszeiten identisch zu den vormaligen, jedoch verändern sich die Zeiten für Vor- und Nachbereitung. Das heißt, die zukünftig 15 Mitarbeiter - zuvor waren es zwölf - werden in Schichten arbeiten.

Für seinen Markt in Falkenstein plant Aldi ebenfalls einen Neubau. Weitere Märkte gibt es in Reichenbach und Mylau. Für letztgenannten gibt es bereits eine Baugenehmigung. 2017 sollen die Bauarbeiten dort erfolgen.