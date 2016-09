Papierfabrik investiert in NiederwÃ¼rschnitz 3,5 Millionen

Papierfabrik investiert in Niederwürschnitz 3,5 Millionen

Das Unternehmen aus Schönfeld hat eine zuletzt leerstehende Halle ausgebaut und nutzt sie als Lager und zur Weiterverarbeitung. Das Ziel: Standortsicherung im Erzgebirge und neue Märkte.

Von Viola Gerhard

erschienen am 24.09.2016



Niederwürschnitz. Die Schönfelder Papierfabrik hat in Niederwürschnitz eine Halle angemietet und nutzt diese zur Lagerung und Konfektionierung, also zur Weiterverarbeitung ihrer am Standort Schönfeld hergestellten Rollen zu Einzelblättern oder Kleinrollen. Die Investition in Maschinen und Umbaumaßnahmen liegt bei 3,5 Millionen Euro, erklärt Steffi Cordier, im Unternehmen für das Marketing zuständig. Den Mammutanteil haben die neuen Konfektionierungsanlagen ausgemacht.

Dem Unternehmen ist es so nun möglich, das eigene Papier größtenteils auch selbst auszurüsten, sagt Cordier. Bisher sei die Konfektionierung an Fremdfirmen in Deutschland und Osteuropa vergeben worden. Zudem war das im Jahr 2006 eingeweihte Lager in Schönfeld zu klein geworden, sodass auch Fremdlager genutzt werden mussten. "Mit der jetzigen Investition wollen wir uns neue Märkte erschließen und somit unsere Standorte im Erzgebirge sichern", erklärt sie.

Die Entscheidung für Niederwürschnitz sei gefallen, weil die Halle größenmäßig und vor allem wegen ihrer baulichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel der Deckentragfähigkeit, voll den Ansprüchen des Unternehmens entspricht. Und: "Die Nähe zum Stammsitz und zur Autobahn haben die Lage interessant gemacht." Für Bürgermeister Rolf Höfer ist die Ansiedlung des mittelständigen Unternehmens "das Beste, was uns passieren kann", wie er es vor dem Gemeinderat formulierte, als dieser das gemeindliche Einvernehmen für den Bauantrag erteilte.

Mit dem neuen Unternehmensstandort einher gehen auch Neueinstellungen. Mindestens sieben Arbeitsplätze werden geschaffen, erklärt Steffi Cordier. Im Stammwerk werden bisher rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Viertel der jetzigen Belegschaft - Cordier spricht von einem "tollen Team, das eine super Arbeit macht" - habe man selbst im Unternehmen ausgebildet. Hauptsächlich seien das Papiertechnologen, je nach Bedarf stelle man auch Elektroniker-Azubis oder welche für den kaufmännischen Bereich ein. Im Moment würden für Niederwürschnitz neue Mitarbeiter angelernt und weitere Einstellungsgespräche geführt.

Die Papierproduktion in dem Schönfelder Unternehmen hat eine lange Tradition. Es ging 1911 aus einer alten Holzschleiferei hervor. Mittlerweile ist die sechste Generation in der Papierindustrie tätig. Produziert wird ausschließlich Recyclingpapier, allesamt mit dem Gütezeichen des Blauen Engels, das für Umweltfreundlichkeit steht. Rund 50.000 Tonnen Papier werden jährlich an Kunden in Deutschland und Europa geliefert.

Seit der Wiederinbetriebnahme des zuvor stillgelegten Schönfelder Werkes 1997 wurden rund 50 Millionen Euro in den Stammsitz investiert - in moderne Produktionsanlagen und Gebäude, sagt Cordier. Die bisher letzte und insgesamt größte Investition war im Jahr 2012 eine 25Millionen Euro teure Deinking-Anlage. Das ist eine Art "Waschmaschine für Altpapier" - in einem mehrstufigen Prozess werden Druckerfarbe und Fremdstoffe aus den Fasern des Altpapiers gewaschen. "Die Anlage hat eine Jahreskapazität von 75.000Tonnen und ist die modernste ihrer Art in Europa", sagt Steffi Cordier.