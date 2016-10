"Poetischer Weltverbesserer": Händler Schmalfuß sagt Tschüss

Eberhard Schmalfuß (75) schließt seinen Laden an der Straßberger Straße. In Rente geht er deshalb aber noch lange nicht.

Von Sabine schott

erschienen am 20.10.2016



Plauen. Für Suchende ist er eine Institution: Trödelhändler Eberhard Schmalfuß hilft, wenn jemand ganz dringend etwas braucht - eine bestimmte Kaffeekanne zum Beispiel.

Obwohl der freundliche Mann in seinem Geschäft an der Straßberger Straße nahe des Altmarktes ein paar solcher Geschirrstücke auf Lager hat, stöbert die Kundin ohne Erfolg. Die eine Kanne hat nach ihrem Geschmack ein aufdringliches Blümchenmuster, die andere ist zu türkis, die nächste wartet mit einem goldenen Deckel auf - gefällt ihr alles nicht. Der Trödler bleibt trotzdem hilfsbereit. So kennt man ihn seit bald 30 Jahren.

Das Original will den Laden zwar zum Jahresende schließen, in Rente geht der 75-Jährige aber nicht. "Mein Arzt hat mir empfohlen, nicht komplett aufzuhören", erklärt der Händler, der die Geschäftszeit immerhin auf dreieinhalb Stunden pro Tag zurückgeschraubt hat: Von 16.30 bis 20 Uhr hat er geöffnet - auch wegen der Parkplätze. Die seien durch die Citynähe seiner Meinung nach sonst schlecht zu erwischen.

Mit seinem Angebot, eine Mischung aus Kunst und Krempel, zieht Schmalfuß in die Trützschlerstraße. Dafür hat er im eigenen Haus Räume vorbereitet. "Dort soll es auch eine Art kleine Galerie geben", so der Verkäufer. Dort will er all jene Collagen und beinahe poetischen Weltverbesserungsvorschläge zeigen, welche über die Jahre im Schaufenster an der Straßberger Straße präsentiert worden sind. Er habe beobachtet, dass die Leute davor stehen blieben. Mit manchen sei er ins Gespräch gekommen, habe sich auch mal Sorgen und Nöte angehört. Früher sei das aber öfters geschehen als heute.

Und noch etwas hat Sammler Schmalfuß festgestellt: Es gibt seiner Beobachtung nach mehr Ladendiebstahl als früher. Letztens sei es zum Beispiel eine Uhr gewesen, die aus dem Wandschrank genommen wurde, ohne dafür zu bezahlen. "Ich kann mich genau erinnern, es waren zwei junge Männer", entsinnt sich Schmalfuß, der im eigentlichen Moment des Diebstahls wohl abgelenkt gewesen sei. Die Männer steuerten unverfroren das Antiquitätengeschäft nebenan an und boten die Uhr dort an. "Der Inhaber dort hat es aber bemerkt und mir Bescheid gegeben", sagt Schmalfuß. Da waren die Diebe freilich längst über alle Berge.

Das Geschäft, so weiß Schmalfuß, sei vor seiner Zeit ein Sarglager der Tischlerei Fischer gewesen und zuvor die Werkstatt von Ofensetzer Völker. Auch als Keramiklager habe es gedient. Davon zeugen noch die Wandschränke. Der Trödler hat Fotoapparate und Krüge reingestellt.