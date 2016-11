Projekt Freiberg-Card beerdigt

Mit ihrer Idee wollten TU-Studenten die Innenstadt vor dem Aussterben retten. Doch das Projekt hatte von Anfang an gegen Widerstände zu kämpfen. Nun ist es gescheitert.

Von Frank Hommel

erschienen am 11.11.2016



Freiberg. Eigentlich sollte es nur eine Denkpause sein, die sich die Aktiven im Juli verordnet hatten. Doch nach der Pause kam das Aus. Die Freiberg-Card, die den Handel in der Stadt ankurbeln sollte, ist beerdigt. Und damit die Idee einer Bonus-Karte, bei der Kunden speziell beim Einkauf in Freiberg Punkte sammeln und die später in Prämien umtauschen können.

Die Gründe sind vor allem finanzieller Natur: Das wirtschaftliche Risiko erschien am Ende doch zu hoch, sagt der Freiberger Gastronom Mike Brettschneider. Brettschneider ist Inhaber des Café "Momo". Er hat die Unternehmensgesellschaft, kurz UG, mit gegründet, die die Trägerschaft des Bonuskarten-Systems übernehmen sollte. Und die nun wieder aufgelöst wird, ohne dass sie ihre eigentliche Arbeit aufgenommen hätte. Brettschneider spricht von "ausschweifenden Kosten" etwa für juristische und buchhalterische Belange, die auf die UG zugekommen wären. Und es sei nicht garantiert gewesen, ob die UG von der Umsatzsteuer befreit würde. Falls nicht, hätte das Aufwand und Kosten nochmals gesteigert.

Die Idee der Freiberg-Card hatte die bei der Initiative Enactus engagierte TU-Studentin Carolin Höflich aus ihrer Heimatstadt Weinstadt bei Stuttgart importiert. Dort, so berichtete sie, zücken tausende Kunden beim Einkauf die Weinstadt-Card. Die beteiligten Läden - im 26.000-Einwohner-Städtchen nahe Stuttgart mehr als 50 - zahlen gemeinsam für Projektmanagement und Werbeaktionen. Ein Fachblatt nannte die Weinstadt-Card die "erfolgreichste City-Card Deutschlands".

In Freiberg lässt sich dieser Erfolg nicht wiederholen. Trotz all der Energie, mit der Carolin Höflich und ihre Mitstreiter seit 2015 die Stadtverwaltung und Sponsoren wie Stadtwerke und Wohnungsgesellschaft begeisterten, trotz all der Klinken, die sie putzten, trotz der Hacken, die sie sich abliefen, trotz Internet-Seite, Flyern und Info-Ständen. Teilweise ruhte Carolin Höflichs Studium. 50 Stunden pro Woche widmete sie zeitweise der Karte.

Doch von Anfang an hatte sie mit Problemen zu kämpfen. Mindestens 50 Händler wollte Enactus gewinnen, doch zu viele blieben skeptisch, scheuten den vorgesehenen Beitrag von 50 Euro monatlich. Dazu gab es Zweifel, ob die Kunden eine weitere Karte akzeptieren. Der zunächst für November 2015 geplante Start wurde verschoben. Rückenwind kam dann zu Jahresbeginn 2016: Ford adelte die Idee mit einer projektbezogenen Förderung von 5000 Dollar. Kurz darauf signalisierte Enactus: Die Organisation ist geklärt, die Gründer für die Unternehmensgesellschaft sind gefunden, die Karte kommt sicher. Auch wenn auch zu diesem Zeitpunkt nur 30 Händler erklärt hatten, mitzumachen. Kurz darauf folgte dann die Kehrtwendung mit Denkpause.

Dass die Idee nun beerdigt ist, nennt Brettschneider "sehr bitter". Die Enactus-Leute hätten sich "wirklich ins Zeug gelegt". Ähnlich äußert sich OB Sven Krüger (SPD): "Wir bedauern es sehr, dass das Engagement nicht von Erfolg gekrönt ist." Enactus-Mann Korbinian Hohenadl sagt: "Die Resonanz der Händler haben wir immer als gut empfunden. Es ist schwer zu sagen, ob es anders gekommen wäre, wenn die Resonanz bahnbrechend gewesen wäre."

Die Enactus-Leute nehmen das Aus sportlich. "Es war schon enttäuschend", sagt Hohenadl. Aber man habe viel gelernt. "Zum Beispiel, dass in der Praxis nicht immer alles nach Schema F gemacht werden kann." Außerdem sei es schon ein Erfolgserlebnis gewesen, so viele Menschen in der Stadt mitzureißen.

Nun sollen die Händler von dem Aus der Idee informiert werden. Gastronom Brettschneider sagt, eine Belebung der Innenstadt und gemeinsame Werbung seien weiter dringend nötig. Das Rathaus bleibt an dem Thema dran, verspricht OB Krüger. Ideen dafür seien immer willkommen. Die Enactus-Leute können sich sogar vorstellen, wieder aktiv mitzuhelfen. "Aber der nächste Impuls", sagt Korbinian Hohenadl, "der müsste dann mal von jemand anderem kommen".