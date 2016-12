Von Cainsdorf nach Reinsdorf: Anlagenbauer zieht um

Das Unternehmen Astra baut nahe der A 72 drei große Fabrikhallen. Von dort kommen die Schwerlaster einfacher als bisher hinaus in die große Welt.

Von Michael Stellner

erschienen am 02.12.2016



Zwickau/Reinsdorf. Vereinzelt fallen ein paar Flocken vom Himmel, der Boden ist matschig, aber immerhin nicht gefroren. "Dort vorn kommt die Einfahrt hin", sagt Bauleiter Mike Flemming und deutet auf eine Stelle irgendwo auf der Wiese. Platz ist genug, 16.000 Quadratmeter. Auf einem Viertel der Fläche entstehen drei miteinander verbundene Fabrikhallen. Wenn alles gut läuft, will der Anlagenbauer Astra in einem Jahr mit seinen Maschinen in die neue Halle einziehen. Hinein in die eigenen vier Wände und weg von einem nervigen Problem.

Das ist derzeit nämlich noch die Cainsdorfer Brücke in Zwickau. Astra stellt komplizierte Industrieanlagen her, die aussehen wie Rohr-Labyrinthe. Die bis zu 30 Meter langen Anlagen rollen mit extra gesicherten Schwertransportern nachts über die Autobahnen Europas, meist in die Häfen von Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg. Aber bevor sie dorthin kommen, machen sie eine kleine Odyssee im Zwickauer Süden durch. Sie sind zu schwer für die marode Cainsdorfer Brücke und müssen Umwege fahren.

Achim Kunz nickt kurz in die Richtung, in der die gewaltige Halle von Linamar die Sichtachse zur Autobahn versperrt. "Bis zu den meisten Kunden ist es ein weiter Weg, aber hier sind wir ja ganz schnell auf der Straße", sagt der 64-jährige Prokurist. Das war einer der Gründe, warum Astra von Cainsdorf nach Reinsdorf zieht. Ein anderer ist schlicht das Geld. "In Cainsdorf sind wir eingemietet, hier in Reinsdorf haben wir dann unsere eigenen Hallen", sagt Kunz. In 20 Jahren habe man die Investition wieder drin. Wie viel Geld Astra für den neuen Standort ausgibt, will Kunz nicht sagen. Eine Millionensumme? Er nickt.

Alle 45 Mitarbeiter und viele Maschinen sollen zum Jahresende 2017 umziehen. Man habe schon vorgeplant, das sei alles machbar, sagt René Kunz (42), einer der beiden Geschäftsführer. Nur die Kräne - das wichtigste Arbeitsgerät für die großen Industrieanlagen - werden den Umzug nicht mitmachen. "Das klappt nicht, das wäre zu aufwändig. Wir bekommen dafür 14 neue Kräne am neuen Standort", sagt René Kunz. Die Anlagen des Unternehmens kommen beispielsweise in der Stahl- und Erdöl-Industrie zum Einsatz. Die vorgefertigten Leitungssysteme werden unter anderem in Raffinerien, auf Ölplattformen oder in Schiffen verbaut.

Besonders glücklich ist der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig (parteilos). Vor vier Jahren haben er und Achim Kunz das Gelände gemeinsam inspiziert. "Da war mir ein bisschen mulmig", sagt Kunz heute. Die Fläche ist immerhin so groß wie zweieinhalb Fußballfelder. Er habe zunächst schlucken müssen. "Das Schönste ist aber, dass ihr euch danach für uns entschieden habt", sagt Steffen Ludwig. "Wir wollen alles dafür tun, dass der Umzug bis nächstes Jahr gelingt."

Dafür müsste aber das Wetter mitspielen. Sofern der Boden nicht gefriert, will Bauleiter Flemming schon nächste Woche anfangen, die Wiese wegzuschieben. Er sagt: "Wir arbeiten so lange in den Winter hinein, wie es das Wetter zulässt."