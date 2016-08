Wandel StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck - Der Abschied von der PlastiktÃ¼te

Wandel Stück für Stück - Der Abschied von der Plastiktüte

In einem Lebensmittelmarkt kann man sie gar nicht mehr kaufen, andere verabschieden sich schrittweise von den Kunststofftaschen. Die Kunden begrüßen nicht alles.

Von Jana Peters

erschienen am 01.09.2016



Altendorf. Wo sind denn die Plastiktüten, fragt eine Kundin an der Kasse im Rewe-Markt an der Waldenburger Straße. Von der Kassierein wird sie aufgeklärt, dass es ab sofort nur noch Papiertüten gibt. Die Kundin wirkt nicht begeistert, legt dann aber eine solche aufs Band.

Nur wenige Minuten vorher hatte der Rewe-Markt offiziell lebwohl zu den Plastiktüten gesagt. Das Unternehmen ist der erste große Lebensmittelhändler in Deutschland, bei dem an der Kasse keine Plastiktüten mehr zu kaufen sind. Stattdessen gibt es kleine und große Papiertüten für 10 und 20 Cent sowie Permanent-Tragetaschen für 99 Cent. Lediglich die dünnen Folientüten in der Obst- und Gemüseabteilung gibt es noch. Man suche auch dafür nach einer Alternative, habe aber noch nichts marktreifes gefunden, sagte Unternehmenssprecherin Alexandra Kosakowski. Laut Marktleiter Michael Wolf wurden 2015 in seiner Filiale 32.000 Plastiktüten verkauft. Die Nachfrage danach sei in den vergangenen Jahren auch nicht zurückgegangen. Darum sei es gut, die Frage nun zentral zu regeln.

Miko Runkel, Bürgermeister für Recht, Sicherheit und Umweltschutz, begrüßt die Entscheidung. So könne jeder Kunde aktiv Verantwortung für Umwelt- und Meeresschutz übernehmen. Runkel weist darauf hin, dass auch auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt mittels einer für die Händler freiwilligen Regelung versucht werde, Plastiktüten zu reduzieren.

Laut Umweltbundesamt verwendet jeder Einwohner in Deutschland 71 Tüten im Jahr. Eine EU-Richtlinie sieht vor, den Verbrauch bis Ende 2025 auf 40 Tüten pro Einwohner und Jahr zu reduzieren. Um das zu erreichen, sollen sich die Mitgliedstaaten Ziele setzen. In Deutschland haben darum der Handelsverband und das Bundesumweltministerium im April eine freiwillige Vereinbarung getroffen. In den kommenden zehn Jahren soll der Verbrauch an Plastiktüten um knapp die Hälfte sinken. Erreicht der Handel das vereinbarte Ziel nicht, könnte es 2018 zu einem Gesetz kommen, das die Händler zu einem Entgelt verpflichte, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks im April.

Rewe ist nicht das einzige Unternehmen, das auf die veränderte Einstellung zur Plastiktüte reagiert. In der Fleischerei Gretenkord werden seit vergangener Woche Papiertüten für 20 Cent angeboten, Plastiktüten kosten ab kommender Woche fünf Cent. Anreiz: Für den Kauf einer Papiertüte winken zwei Scheiben Leberkäse gratis. Im Denns Biomarkt gab es noch nie Plastikbeutel. Stattdessen werden Papiertüten für 20 und 25 Cent sowie Stoffbeutel für 1,39 Euro angeboten. Aus Plastik sind allerdings die Gefriertüten für 1 Euro. In der Obst- und Gemüseabteilung stehen sowohl Folien- als auch Papiertüten kostenlos bereit. Man habe versucht, die Folientüten wegzulassen, doch das sei bei den Kunden gar nicht gut angekommen, sagt Claudia Keller, stellvertretende Marktleiterin. Es sei traurig zu sehen, dass viele, obwohl sie im Biomarkt einkaufen, jedes Produkt in eine eigene Tüte legen.

Schon immer Papiertüten gibt auch Lars Beuth, Inhaber des Modeladens Titus, an seine Kunden kostenlos ab. In den vergangenen Jahren habe ein Wandel stattgefunden. Mittlerweile kämen viele Kunden mit einem eigenen Behältnis.

Bei Karla Christoph-Jakob, Inhaberin der Läden Kurvenreich und Elas Mode, müssen Kunden nur dann für eine Tüte zahlen, wenn sie reduzierte Ware kaufen. Grundsätzlich finde sie es aber nicht gut, von den Kunden Geld für eine Tüte zu verlangen, wenn sie hochwertige Kleidung kaufen. Das Müllproblem in den Weltmeeren sei Sache der Entsorger. Die Geschäftsfrau sagt: "Es sind nicht meine Kunden, die die Tüten ins Meer werfen."