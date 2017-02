Wenn's auf die Länge ankommt

Nach fünf Jahren Testphase sind die Riesenlaster von Weck + Poller jetzt regulär unterwegs. Die Vorbehalte bleiben aber.

Von Sara Thiel

erschienen am 04.02.2017



Zwickau. Die Zahl spricht für sich: 2,5 Millionen gefahrene Kilometer - unfallfrei. Mehr als 60-mal haben die Lang-Lkw der Zwickauer Spedi-tion Weck + Poller theoretisch schon die Erde umrundet. Passiert ist dabei nie etwas. Nun ist aus der deutschlandweiten Probephase, an der die Zwickauer beteiligt waren, eine prinzipielle Erlaubnis geworden. Die Vorbehalte gegenüber den oft Gigaliner genannten Fuhrwerken haben sich jedoch erhalten.

"Eigentlich ist das alles kein Hexenwerk", sagt Dieter Türpe. Er muss es wissen, er ist Fahrlehrer in der Spedition. Die großen Fahrzeuge haben durch die höhere Anzahl an Achsen keine längeren Bremswege und bringen auch keinen größeren Druck auf die Straßen. Solche Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Türpe findet nach fünf Jahren Testlauf, dass vieles für die langen Laster spricht. "Zwei von ihnen ersetzen drei herkömmliche Lkw", sagt er. Das mache bei den wöchentlich sechs Fahrten bis Bremen viel aus. Es spare am Ende nicht nur Sprit, sondern auch bürokratischen Aufwand. Es spart auch Personal. "Aber das bedeutet nicht, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Wir haben sogar Not, genug Fahrer zu bekommen", sagt Türpe. Die müssen keine besonderen Voraussetzungen erfüllen: aktuell fünf Jahre Berufserfahrung sowie eine Einweisung in die festgelegten Fahrstrecken und die vorgeschriebene Technik an Bord sind schon die halbe Miete, sagt Türpe. Und fügt dann an, dass im speziellen Fall von Weck + Poller ein Wohnsitz in Magdeburg sinnvoll ist. "Wir fahren im Zwei-Schicht-System. In Magdeburg wechseln die Fahrer."

Bei den Lieferfahrten zu Daimler nach Bremen geht es darum, ein großes Volumen zu transportieren. "Die erlaubten 40 Tonnen reichen wir kaum", sagt Jörg Schmetzer, der den Fuhrpark der Spedition leitet. Er hat im Laufe der Zeit, in der er sich mit den ganz besonders langen Gespannen beschäftigt, viele Vorurteile gehört. "Eigentlich lässt sich alles widerlegen." Auch, dass die Lang-Lkw den Güterverkehr auf der Schiene kaputt machen. "Wir würden unsere Waren ohne Weiteres bis nach Glauchau zur Bahn fahren und in Bremen wieder abholen. Aber es gibt gar keine Infrastruktur dafür", sagt er. Also bleiben die Autoteile auf der Straße.

Rund 160 Lang-Lkw sind derzeit in Deutschland zugelassen. Das sind rund 0,3 Prozent aller Lastwagen. In Sachsen gibt es nur zwei Speditionen, die sich solche Fahrzeuge angeschafft haben. Doch Schmetzer sieht darin die Zukunft - zumindest für Überland-Fahrten. Also bildet Weck + Poller weitere Fahrer aus. Bisher sind rund 20 von ihnen in der Lage, einen Lang-Lkw zu fahren, darunter auch eine Frau. Er kann die Faszination verstehen. "Die Jungfernfahrt in Bremen habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen."