Wie weiter in Brand-Erbisdorf?

Der Wirtschaftsstandort musste in den vergangenen Wochen eine schlimme Nachricht nach der anderen verkraften. Zwei der größten Arbeitgeber stecken in der Krise. Trotz der aktuellen Lage gibt es aber Grund zur Hoffnung.

Von Kai Kollenberg und Astrid Ring

erschienen am 18.11.2016



Brand-Erbisdorf. Die Zeiten sind nicht gerade leicht in Brand-Erbisdorf. Mit Narva hat das mit Abstand größte Unternehmen der Stadt angekündigt, rund zwei Drittel seiner Belegschaft zu kündigen. Auch Saxo Isotherm - laut einer Statistik der Agentur für Arbeit das siebtgrößte Unternehmen in der Kommune nach Mitarbeiterzahlen - steckt in der Krise. Der Betrieb, der Spezialglas fertigt, hat Insolvenz angemeldet. Seit Wochen fragen sich nun die Brand-Erbisdorfer: Steht der Wirtschaftsstandort vor dem Niedergang?

Christoph Neuberg, Geschäftsführer bei der IHK Chemnitz und dort für Industrie und Außenwirtschaft zuständig, sieht trotz der jüngsten Nachrichten keinen Grund, Schreckensszenarien an die Wand zu malen. Die Gefahr, dass Brand-Erbisdorf durch die Turbulenzen solch namhafter Unternehmen an Strahlkraft verlieren könnte, hält er für gering: "Denn die Probleme haben nichts mit dem Standortumfeld zu tun, sondern vielmehr mit Entwicklungen auf den Märkten." Für einen Standort seien andere Faktoren wichtiger, so Neuberg. Hier gebe es in Mittelsachsen jedoch generell Schwächen - wie zum Beispiel beim Breitbandausbau.

Dennoch trifft die aktuelle Entwicklung die Bergstadt. Vor allem die Umstrukturierung beim Leuchtmittelhersteller Narva, der 250 von 370 Mitarbeitern entlässt, ist eine Herausforderung. "Drohende Folgen wären ein zumindest zeitweiser lokaler Kaufkraftabfall", sagt Neuberg. Auch die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt könnten schrumpfen. Brand-Erbisdorfs Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) bestätigt das: Seien im Haushaltsplan für 2016 rund 3,6 Millionen Euro veranschlagt gewesen, rechne man nun damit, dass die Einnahmen um knapp 500.000 Euro niedriger ausfallen. "Das Geld fehlt im Stadthaushalt", sagt Antonow.

Das Stadtoberhaupt beruhigt ansonsten. Antonow sieht durch den Wegfall von etwa 250 Arbeitsplätzen allein bei Narva die Auswirkungen für das Umland größer als für die Stadt, da viele der Beschäftigten aus der Region kämen. "Seine Arbeit zu verlieren, das ist bitter für jeden einzelnen", sagt er. Jedoch sei es nicht sachgerecht, das wirtschaftliche Schicksal von Brand-Erbisdorf von zwei Großbetrieben - Narva und Saxo Isotherm - abhängig zu machen. Nach seinen Worten "steht Brand-Erbisdorf zum Glück auf weit mehr wirtschaftlichen Standbeinen, und das dank der Bemühungen anderer Großunternehmen und der Mittelständler".

Im Freistaat gab es in den vergangenen drei Jahren im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht sehr viele Insolvenzen. 7,4 Fälle je 1000 Unternehmen zählte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Damit lag Sachsen knapp unter dem Bundesschnitt (7,5 Insolvenzen je 1000 Unternehmen). Ein Großteil der bundesweiten Insolvenzen wurde zudem in den Wirtschaftsbereichen Dienstleistungen, Gastronomie, Handel und Bauwirtschaft gezählt. Die Unternehmen Narva und Saxo Isotherm in Brand-Erbisdorf fallen nicht in diese Kategorien, sondern sind im Bereich der industriellen Produktion anzusiedeln.

Einen Lichtblick für Brand-Erbisdorf gibt es: Die Industrie im Landkreis ist laut der IHK momentan robust. Im Vergleich zum Vorjahr haben die hiesigen Unternehmen im Zeitraum vom Januar bis September an Umsätzen zugelegt (plus 3,3 Prozent). "Die Arbeitslosenquote fällt beständig, 2016 erstmals sogar unter die 10.000", sagt IHK-Geschäftsführer Neuberg. "Das entspricht einer Quote von 6,0 Prozent - ein historischer Tiefststand." Gleichzeitig beobachtet die IHK, dass bei der Arbeitsagentur in Freiberg immer mehr offene Stellen gemeldet werden. Derzeit sind es demnach fast 2400. "Nachgefragt sind zudem technische Facharbeiter und Spezialisten", so Neuberg. Insofern erscheine zumindest auf dem Arbeitsmarkt möglich, dass die nun entlassenen Mitarbeiter schnell eine neue Beschäftigung finden.