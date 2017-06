Wohnungsgesellschaft investiert dieses Jahr etwa 850.000 Euro

Die Geschäftsführung der WBG Zwönitztal will bei den 1100 Mietern nachfragen, wo es klemmt. Derweil wird an einigen Orten saniert - im Umfang mehr als 2016. Doch wo steht das Unternehmen wirtschaftlich derzeit?

Von JaN Oechsner

erschienen am 15.06.2017



Thalheim. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Zwönitztal (WBG) mit Sitz in Thalheim wird in diesem laufenden Geschäftsjahr insgesamt etwa 850.000 Euro in die Verbesserung der Wohnqualität für die Mieter investieren. Zum Vergleich: In 2016 wurden Investitionsmaßnahmen sowie Modernisierungen im Wert von 550.000 Euro umgesetzt. Das hat WBG-Geschäftsführerin Ulla Stecher auf Anfrage von "Freie Presse" gesagt.

"Auf unserer Problemliste in diesem Jahr stehen zum Beispiel Dachneueindeckungen an der Anton-Günther-Straße in Thalheim - ebenso an zwei Objekten in Niederdorf auf dem Areal Hummelburg. Hier sollen auch weiter Fenster ausgetauscht werden sowie drei Wohnungen komplett saniert werden", sagte Stecher. Zudem sei die Steigstrangsanierung in einem weiteren Gebäude mit 30 Wohneinheiten in Thalheim vorgesehen.

Die WBG hat eigenen Angaben zufolge derzeit etwa 1100 Mieter und ist neben Thalheim auch in Niederdorf und Jahnsdorf auf dem Wohnungsmarkt vertreten. Die Gesellschafter sind die drei Kommunen. Stecher: "Um die jeweiligen Mieterbedürfnisse noch besser kennenzulernen bzw. deren Ansprüche an Wohnraum in den verschiedenen Lebensabschnitten und darauffolgend unsere Investitionsplanung abzustimmen, starten wir in den nächsten Wochen eine Mieterumfrage und erhoffen uns eine rege Beteiligung unserer Mieter." Grund: Auch in den nächsten Jahren plane die WBG umfangreiche Baumaßnahmen.

Hinsichtlich der Verwendung von fast einer Million Euro Fördergeldern aus dem Programm Soziale Stadt - dies hatte Thalheim vor knapp einem Jahr vom Freistaat Sachsen erhalten - ist die WBG aktiv dabei. Stecher: "Das Projekt betrifft ja vorrangig alle unsere Objekte im Stadtbadgebiet. Derzeit sind verschiedene Konzepte hierzu in Planung." Thalheim ist mit dem Fördergebiet Stadtmitte neu in das besagte Städtebauförderprogramm aufgenommen. Der Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen liegt im Bereich "Wohnen". Bei den Außenanlagen will Stecher zudem gern mit der Wohnungsbaugenossenschaft Wismut Stollberg eine Wohnumfeld verbessernde Maßnahme konzipieren.

Laut Stecher hat die WBG im Jahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 150.000 Euro erwirtschaftet - dieser ist aber noch nicht von den drei kommunalen Gesellschaftern festgestellt worden. Die Eigenkapitalquote beträgt 45,4 Prozent und ist branchenüblich, so Ulla Stecher. "Die Leerstandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,45 Prozent gesunken und beträgt aktuell 11,53 Prozent."

Der rückläufige Trend in diesem Punkt setze sich somit auch im Jahre 2016 fort. Stecher fügt hinzu: "Unsere Leerstandsquote liegt unter dem durchschnittlichen Leerstand der im Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen organisierten kommunalen Unternehmen im ländlichen Raum in Höhe von 14,2 Prozent."