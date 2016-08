Zehn Millionen Euro fÃ¼r 2000 Fahrzeuge

Zehn Millionen Euro für 2000 Fahrzeuge

Der Autobahnzubringer von Lunzenau nach Penig steht nach zehn Jahren Planung nun zumindest auf dem Papier. Doch vor 2019 wird wohl dennoch nicht gebaut. Trotz sinkendem Verkehrsaufkommen soll das Projekt umgesetzt werden. Penig würde so entlastet - und Lunzenau ans überregionale Netz angebunden.

Von Andy scharf

erschienen am 18.08.2016



Penig/Arnsdorf. Exakt 4543 Meter soll er einmal lang sein: der Autobahnzubringer zwischen Lunzenau und der Auffahrt zur A 72 bei Penig. Geschätzte Kosten: etwa zehn Millionen Euro. Lokalpolitiker und Wirtschaftsvertreter drängen zehn Jahre nach den ersten Planungen auf einen baldigen Ausbau der Trasse über Arnsdorf und die Kirschallee. Nun liegt ein erster Entwurf vor. Vor 2019 wird aber wohl nicht gebaut; nach Beginn dauert es etwa eineinhalb Jahre bis Fertigstellung, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landesstraßenbauamtes (Lasuv) gestern.

"Der Ausbau ist wichtig", so Penigs Rathauschef Thomas Eulenberger (CDU). Denn: Die Kirschallee war einst nur als Umleitungsstrecke während der Sanierung der Lunzenauer Straße hergerichtet worden - vorher sei sie nur ein befestigter Feldweg gewesen. Obwohl die demografische Entwicklung in der Region für weniger Verkehr sorgt, steht das Vorhaben offenbar nicht zur Disposition. Trotz des "relativ geringen Verkehrsaufkommens" wolle die Straßenbauverwaltung das Projekt "weiterhin verfolgen". Eine aktuelle Prognose für 2025 geht von rund 2000 Fahrzeugen wochentags auf der neuen Piste aus. Ähnliche Zahlen hatte laut Lasuv einst eine Analyse der Verkehrszählung von 2005 ergeben. Zum Vergleich: Zwischen 2005 und 2010 waren auf der B 175 noch etwa 4500 Fahrzeuge gezählt worden - da gab es aber noch keine A 72. Eulenberger bezeichnet den Projektumfang trotzdem als angemessen: Die Straße sei schlecht, ein guter Anschluss an die A 72 aus Lunzenau fehle.

Die präferierten Ausbaupläne sehen vor, dass die Trasse in ihrem bisherigen Bestand ausgebaut wird. An einigen Stellen sollen Kurven begradigt und Anstiege flacher werden. "Dies ist eine gute Variante", betont Jörg Junghanns vom Peniger Bauamt. Die alternativ diskutierten Umgehungsstraßen für die Ortslage Arnsdorf sind vom Tisch. Laut Junghanns werde der Verkehr über die Leipziger und Lunzenauer Straße in Penig weniger - und Lunzenau erhalte eine Anbindung ans überregionale Netz. Den einst ebenfalls debattierten Ausbau der Straße durch Elsdorf zur B 175 hält Junghanns wie auch das Lasuv jedenfalls nicht für die effektivere Variante. "Der Weg von der Autobahnabfahrt Penig nach Lunzenau wäre weiter. Viele würden weiter über Arnsdorf abkürzen." Laut Lasuv sei die Trasse als Zubringer ungeeignet.

Auch die Wirtschaft drängt weiterhin auf den Ausbau. "Das Projekt ist wichtig, um die Region an die Autobahn anzubinden", sagt Dietmar Richter, Infrastruktur-Chef bei der IHK Chemnitz. Momentan sei es eine Zumutung, die A 72 aus Richtung Lunzenau zu erreichen. Beim Ausbau selbst sollte jedoch auf die Verhältnismäßigkeit und aktuelle Gegebenheiten geachtet werden. Wer privat investiert, achte schließlich auch auf die Noten, betont Richter mit Blick auf Gehweg- und Straßenbreiten. Immerhin soll es im 254-Einwohner-Ort Arnsdorf Fußwegeabschnitte mit bis 2,25 Meter Breite geben. Penigs Stadtrat Mike Tauchmann fürchtet, dass nach dem Ausbau mehr gerast werde. Der grüne Landespolitiker Wolfram Günther aus Schwarzbach sieht dies ähnlich. Er könne den Ausbau der Trasse mittragen, allerdings sollte auf die Dimensionen geachtet werden. Lunzenau fordert, dass die bisherige S 247 durch Elsdorf vor der Übergabe an die Stadt noch saniert wird. Das werde geprüft, so das Lasuv.