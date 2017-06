Zwickauer sorgen für umweltfreundlichere Bahnfahrten

Bei Hoppecke werden Batterien für Hybrid-Loks gebaut. Der Fortschritt könnte auch bald von den Gleisen aufs Wasser überschwappen.

Von Sara Thiel

erschienen am 09.06.2017



Zwickau. Was bei Autos längst ins normale Straßenbild gehört, soll nun auch auf der Schiene ins Rollen kommen. Erstmals werden in einer Hybrid-Güterlokomotive Lithium-Batteriesysteme aus Zwickau eingesetzt, die dafür sorgen, dass die Zugmaschine rund 40 Prozent weniger an Diesel verbraucht. Diese Technologie wird nicht nur exklusiv am Hoppecke-Standort in Zwickau gebaut, sie ist dort auch entwickelt worden. Denn der Hersteller von Industriebatterien hat an der Mulde einen eigenen Forschungsstandort errichtet: Vom Aufbau der Batteriesysteme bis hin zur Softwareentwicklung stammt alles aus einem Haus.

"Außerdem bauen wir auch alles selbst - angefangen vom Stahlbau bis hin zur Verkabelung", sagt Ekkehard Wagener, der bei dem Unternehmen mit Sitz in Brilon Projektleiter für Batteriesysteme für Zug-Anwendungen ist. So entsteht an der Reichenbacher Straße eine Technik, die in aller Welt auf die Schienen geht, derzeit hauptsächlich noch als Batteriesysteme für die Stromversorgung an Bord von Zügen. Traktionsbatterien - also solche, die direkt für den Antrieb eingesetzt werden - sind allerdings stark im Kommen, sagt Wagener.

Insgesamt macht Hoppecke mit Zugbatterien aller Art 40 bis 45 Millionen Euro Umsatz im Jahr, das entspricht etwa zehn Prozent des Gesamtumsatzes. Dabei spricht Wagener allerdings von allen Batteriearten, wozu auch Nickel-Cadmium-Systeme gehören, die noch für Züge erlaubt sind, weil sie auch bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt zuverlässig funktionieren. Das ist bei den Lithium-Hochvolt-Batterien anders: Sie sind um so empfindlicher, je kälter es wird. "Der Diesel wird gebraucht, um die Batterien zu laden", erklärt der Fachmann. Die Systeme bringen es - je nach Lokhersteller, der in Zwickau bestellt - auf 660 bis 800 Volt elektrische Spannung. Dabei leisten sie im Fahrbetrieb rund 600kW oder mehr als 800 PS.

Von außen kann man die inneren Werte solch eines Energiespeichers nur erahnen: Fertig gebaut sehen sie aus wie ein mehr als ein Meter breiter Schrank, in dem drei große Schubladen stecken - die einzelnen Batteriemodule. Die liefert Hoppecke tatsächlich in alle Welt, von Österreich bis Saudi-Arabien. Mitgeliefert wird ein integriertes Reinigungssystem für den nicht sehr wahrscheinlichen Fall, dass solch eine Batterie in Brand gerät. "Denn die Rauchgase sind übel", sagt Wagener. In Verbindung mit Löschwasser kann Flusssäure entstehen. Filter sorgen dafür, dass diese Stoffe gebunden werden. "Das ist ein zusätzliches Sicherheitselement, das die Batterie zwar nicht billiger macht, aber unsere Kunden finden das richtig gut", sagt der Projektleiter.

Noch ist die Lithium-Hochvolt-Batterie nicht zu 100 Prozent serienreif. Was derzeit in Loks eingebaut wird, sind weit vorangeschrittene Prototypen. Allerdings gibt es bei Hoppecke sowieso keine Fließband-Produktion. "Wir stellen nichts auf Halde her, sondern liefern nur auftragsbezogen aus." Als Beispiel nennt er einen Auftrag für Bordstrombatterien aus England. Monatlich 18 Stück werden dafür an der Reichenbacher Straße gebaut. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme in Dresden werden die Batteriesysteme inzwischen auch in Bussen getestet. Doch die Reise soll noch weitergehen: von der Schiene auf die Straße, aufs Wasser. "Denkbar ist, unsere Batterien in Schiffen für Flusskreuzfahrten einzusetzen." Erste handfeste Überlegungen dazu will Hoppecke auf einer Messe in Amsterdam präsentieren. Die weiterführenden Entwicklungen wären dann wieder eine Aufgabe für die Fachleute in Zwickau.