Wall Street zieht Dax Richtung Jahreshoch

In den USA könnten die Zinsen bald wieder steigen. Das hilft den Aktienkursen der Banken. Sie stehen ganz oben auf der Gewinnerliste im Dax.

erschienen am 15.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der anhaltende Höhenflug an der Wall Street hat auch dem Dax etwas Leben eingehaucht. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,47 Prozent auf 11 827,30 Punkte und näherte sich seinem Jahreshoch bei 11 893 Punkten.

Zur Rekordmarke bei 12 390 Punkten aus dem vergangenen Frühjahr fehlt ihm allerdings noch ein gutes Stück - anders als den Nebenwerte-Indizes MDax und SDax, die weitere Höchststände erreichten. Nach einem starken Wochenstart war der Dax am Dienstag auf der Stelle getreten.

Auch die anderen Aktienindizes starteten mit leichten Gewinnen in den Mittwoch: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kletterte um weitere 0,21 Prozent auf 23 334,13 Punkte. Der SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen stieg um 0,26 Prozent auf 10 001,23 Punkte und war damit erstmals fünfstellig. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,22 Prozent auf 1885,40 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent auf 3326,60 Punkte hoch.

Zu den Favoriten im Dax gehörten die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank, die um 2,05 beziehungsweise 1,85 Prozent anzogen - wie der gesamten Bankenbranche half ihnen offenbar die Hoffnung auf bald steigende US-Zinsen.

Ansonsten zog weiterhin die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, diesmal vor allem mit Geschäftsberichten aus dem MDax. Der Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller Norma profitierte davon, dass die Eckdaten für das vergangene Jahr laut einem Händler besser als erwartet ausfielen: Mit plus 4,09 Prozent setzten sich die Aktien an die Indexspitze.

Für Schlusslicht Gerresheimer ging es hingegen um 4,65 Prozent bergab. Der Verpackungsspezialist blieb einem Börsianer zufolge mit seinen vorläufigen Jahreszahlen sowie dem operativen Ergebnisausblick hinter den Erwartungen zurück.

Im TecDax legten die Aktien von Pfeiffer Vacuum um 2,01 Prozent auf 106,80 Euro zu, nachdem der umworbene Spezialpumpenhersteller die Übernahmeofferte des Rivalen Busch als zu niedrig abgelehnt hat. Die vorläufigen Jahreszahlen rückten etwas in den Hintergrund.