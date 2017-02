Wall Street zieht den Dax leicht mit

erschienen am 15.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der anhaltende Höhenflug an der Wall Street haucht auch dem Dax etwas Leben ein. Nach deutlicheren Auftaktgewinnen lag der deutsche Leitindex um die Mittagszeit noch mit 0,31 Prozent vorn bei 11.808,21 Punkten, womit das Jahreshoch bei 11.893 Punkten in Sichtweite blieb.

Zur Rekordmarke bei 12.390 Punkten aus dem vergangenen Frühjahr fehlt ihm allerdings noch ein gutes Stück - anders als den Nebenwerte-Indizes MDax und SDax, die weitere Höchststände erreichten.

Auch die anderen Aktienindizes schafften es am Mittwoch in die Gewinnzone: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kletterte um weitere 0,25 Prozent auf 23.344,76 Punkte. Der SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen stieg um 0,26 Prozent auf 10 001,56 Punkte und war damit erstmals fünfstellig. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,32 Prozent auf 1887,23 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,49 Prozent auf 3325,07 Punkte hoch.

Zu den Favoriten im Dax gehörten die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank, die um rund 2,5 Prozent anzogen - wie der gesamten Bankenbranche half ihnen offenbar die Hoffnung auf bald steigende US-Zinsen.