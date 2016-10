Wells-Fargo-Chef tritt nach Scheinkonten-Skandal zurÃ¼ck

Wells-Fargo-Chef tritt nach Scheinkonten-Skandal zurück

Ohne Autorisierung durch die Kunden wurden bei einer US-Großbank über Jahre Konten eröffnet. Nach Entlassungen und Strafzahlungen in Millionenhöhe zieht nun auch der Chef des Instituts die Konsequenzen.

erschienen am 13.10.2016



San Francisco (dpa) - Im Zuge der Affäre um fingierte Konten bei der US-Großbank Wells Fargo räumt Chairman und Vorstandschef John Stumpf seine Posten. Der 63-Jährige habe den Verwaltungsrat über seine Entscheidung informiert, per sofort in den Ruhestand zu gehen.

Das teilte das Geldhaus am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Stumpf war wegen des Skandals massiv unter Druck geraten.

Zum Nachfolger an der Vorstandsspitze des Bankhauses wurde Tim Sloan ernannt, der bislang für das Tagesgeschäft verantwortlich war. Stumpf gibt auch sein Amt als Vorsitzender (Chairman) des Verwaltungsrats ab.

Die Bank hatte vor einigen Wochen eingeräumt, dass Mitarbeiter unter Verkaufsdruck über Jahre hinweg in großem Stil Konten eröffnet hatten, die nicht von Kunden autorisiert worden waren. Wells Fargo akzeptierte im Rahmen eines Vergleichs mit US-Behörden bereits eine Strafe von 185 Millionen Dollar (rund 167 Mio Euro). Weitere fünf Millionen Dollar sollen an geschädigte Kunden fließen. Tausende Angestellte wurden wegen der Affäre gefeuert. Die Sache scheint aber noch nicht ausgestanden. Experten rechnen mit weiteren Strafen, auch die US-Justiz soll wegen möglicher strafrechtlicher Vergehen ermitteln.