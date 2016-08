WeltgrÃ¶ÃŸte Campingmesse startet in DÃ¼sseldorf

Weltgrößte Campingmesse startet in Düsseldorf

erschienen am 27.08.2016



Düsseldorf (dpa) - Die größte Campingmesse der Welt hat in Düsseldorf für das Publikum ihre Tore geöffnet. Zum diesjährigen «Caravan Salon» wird wieder ein großes Interesse erwartet. In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund 200 000 Besucher. Mehr als jeder zehnte kam aus dem Ausland, vor allem den Niederlanden.

Camping auf vier und mehr Rädern liegt im Trend. Die Branche rechnet auch im laufenden Jahr wieder mit deutlich steigenden Zulassungszahlen. Bei der Messe sind mehr als 2000 Fahrzeuge zu sehen - vom einfach ausgestatteten Caravan-Anhänger für knapp 5000 Euro bis zum Luxus-Wohnmobil für mehr als eine Million Euro. Die Messe dauert bis zum 4. September.