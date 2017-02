Weltpolitik schreckt Anleger im Dax ab

erschienen am 06.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat an seine schwache Entwicklung in der vergangenen Woche angeknüpft. Starke Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und gute Vorgaben der Überseebörsen beeindruckten die Anleger nicht. Stattdessen standen politische Themen im Fokus.

Am Nachmittag büßte der deutsche Leitindex 1,02 Prozent auf 11 532,55 Punkte ein. Die Wirtschaftsdaten aus Deutschland zeigten, dass die Industrieaufträge im Dezember so stark wie zuletzt im Juli 2014 gestiegen waren.

Am Markt war das Interesse Händlern zufolge allerdings eher auf Frankreich ausgerichtet. Dort hatte die Spitzenkandidatin des rechtsradikalen Front National, Marine Le Pen, am Wochenende den Wahlkampf um das französische Präsidentenamt gestartet. In einer Rede deutete sie an, den Austritt Frankreichs aus der Eurozone zu planen. Mit Blick auf die USA überwiegen aktuell die Sorgen über die Politik des neuen Präsidenten Donald Trump.

Der MDax sank zuletzt um 0,91 Prozent auf 22 437,64 Punkte. Der Technologie-Index TecDax büßte 1,06 Prozent auf 1835,21 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,97 Prozent.

Im Dax gaben alle 30 Werte nach. Am besten noch hielten sich die Infineon-Papiere mit minus 0,06 Prozent. Am Morgen noch hatten sie bei 17,965 Euro ein neues Hoch seit Juli 2002 markiert. In der vergangenen Woche hatte der Chiphersteller das Interesse der Anleger mit guten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2016/17 noch einmal befeuert.

Bei Continental hingegen machten Investoren Kasse. Die Titel büßten als Dax-Schlusslicht 2,11 Prozent ein. Am Freitag hatten die Papiere mit einem Kurssprung von etwas mehr als 4 Prozent von einer Kaufempfehlung der US-Bank Goldman Sachs profitiert und zeitweise den höchsten Stand seit September erreicht.

Die Volkswagen-Vorzüge folgten als zweitschwächster Wert mit minus 1,59 Prozent. Hier belastete die Millionenklage des ersten deutschen Großkunden im Zusammenhang mit dem Abgasskandal.

Leicht geschwächt zeigten sich im MDax mit minus 0,37 Prozent die Metro-Papiere: Auf der Hauptversammlung an diesem Montag sollten die Aktionäre grünes Licht für die Aufspaltung des Konzerns in einen Lebensmittelspezialisten und einen Elektronikhändler geben.

Die Anteilsscheine am Stahlkocher Salzgitter stiegen nach einer Kaufempfehlung mit plus 0,73 Prozent an die Spitze im Index der mittelgroßen Werte. Außerdem gaben positive Aussagen zur Gewinnentwicklung von Konzernchef Heinz Jörg Fuhrmann in der «Börsen-Zeitung» (Samstagausgabe) Auftrieb.

Dagegen strichen die Experten der französischen Investmentbank Exane Paribas ihre Kaufempfehlung für den Index-Kollegen Aurubis - der Aktienkurs von Europas größter Kupferhütte gab am MDax-Ende um 3,34 Prozent nach.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Freitag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 141,92 Punkte. Der Bund Future gewann 0,60 Prozent auf 163,30 Punkte. Der Kurs des Euro sank zuletzt auf 1,0718 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0741 (Donnerstag: 1,0808) Dollar festgesetzt.