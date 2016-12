Wenn ein Trump-Tweet für US-Firmen zum Risiko wird

08.12.2016

freiepresse.de

Sachsen

Jan Woitas

Regiobahn setzt auch Reichsbahn-Waggon ein

Noch immer stehen die meisten der neuen Elektrozüge bei der Mitteldeutsche Regiobahn wegen Defekten auf unbestimmte Zeit in den Werkstätten. In der Not ist nun sogar ein Reichsbahn-Waggon im Einsatz. weiterlesen