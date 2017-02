Wie ist es um Griechenland bestellt?

Erhält Athen weitere Milliarden aus dem laufenden Hilfsprogramm? - Euro-Finanzminister stehen wegen der kommenden Wahlen unter Druck

erschienen am 14.02.2017



Chemnitz. Der Streit über das Ausmaß der Reformen in Griechenland und über eine weitere Beteiligung des IWF am laufenden Hilfsprogramm für das Land lässt erneut Spekulationen über einen Austritt Athens aus der Euro-Zone oder einen Schuldenschnitt hochkommen. Allen ist klar, dass Athen noch über viele Jahre am finanziellen Tropf der Europäer hängen wird. Stephan Lorenz fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zu Hilfsfonds, Grexit und Geldgebern zusammen.

Warum kocht das Thema Griechenlandhilfen gerade jetzt wieder hoch?

Die Euro-Länder fordern von Griechenland zusätzliche Reformen im Volumen von 1,8 Milliarden Euro bis zum Ende des laufenden Hilfsprogramms 2018 und nochmals den gleichen Betrag für die Zeit danach. Dies stößt in Athen auf Widerstand. Das dritte Hilfsprogramm hat einen Umfang bis zu 86 Milliarden Euro. Die Regierung in Athen braucht schon im Sommer Geld, wenn sie Schulden von 7,2 Milliarden Euro zurückzahlen muss. Euro-Länder und Internationaler Währungsfonds (IWF) haben aber unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Griechenland die geforderten Haushaltsziele erreichen und seine Schuldenlast tragen kann. Angesichts der Wirtschaftslage ist jetzt schon abzusehen, dass Athen auch nach 2018 weitere Hilfen braucht.

Was sagt der IWF?

Der Internationale Währungsfonds will einen Schuldenschnitt. Der IWF attestiert den Griechen, viel geschafft zu haben. "Wir sind es nicht, die mehr Austerität verlangen", heißt es. Wenn Griechenland noch mehr spare als jetzt schon, werde sich das Wachstum verlangsamen, was sich wiederum auf den Schuldenabbau auswirkt. Der Fonds stemmt sich seit Jahren gegen die Sicht der von Deutschland angeführten Euro-Länder, Athen brauche keinen Schuldenerlass, sondern müsse bloß eisern sparen. Deswegen erwägt der IWF, sich aus dem Hilfsprogramm zu verabschieden.

Was will Finanzminister Wolfgang Schäuble?

Wenn der IWF aussteigt, droht im Bundestag ein Aufstand: Die Parlamentarier haben dem letzten Rettungspaket im Sommer 2015 nur unter der Bedingung zugestimmt, dass der Währungsfonds mitzieht. Vor allem die Unionsfraktion hatte sich nur unter dieser Bedingung bereit erklärt. Schäuble ist in der Pflicht. Der Bundestag müsste erneut abstimmen - ein heikles Unterfangen ausgerechnet im Wahljahr.

Wie wichtig ist der IWF?

Finanziell wird er im Grunde nicht benötigt, da der ESM genügend Kapital hat. Aber die IWF-Experten werden wegen ihrer Expertise in der Begleitung von Krisenländern in aller Welt gebraucht. Der Washingtoner IWF ist halbwegs unabhängig und nicht Teil des europäischen "Klüngels". Seine Arbeit stärkt das Vertrauen darin, dass genau hingeschaut wird bei der Vergabe von Krediten.

Wer sind eigentlich die Geldgeber für Griechenland?

Zurzeit sind das der ESM und eben der IWF. Die Europäische Zentralbank gehört nicht dazu. Aus dem früheren Hilfsprogramm laufen noch Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Was versteht man genau unter dem Hilfsprogramm ESM?

ESM steht als Abkürzung für "Europäischer Stabilitätsmechanismus". Das ist eine internationale Finanzinstitution mit Sitz in Luxemburg. Die damals 17 Mitgliedsstaaten der Eurozone gründeten den ESM durch einen Vertrag, der 2012 unterzeichnet wurde. Der ESM löste den alten Euro-Rettungsschirm EFSF (European Financial Stability Facility) ab, der 2013 auslief.

Sind die Hilfen mit Auflagen verbunden?

Ja. Wer um Unterstützung des ESM bittet, muss dafür Gegenleistungen erbringen. Allgemein gilt: je größer die Hilfe, desto härter die Auflagen. Vor allem mit direkten Kredithilfen werden in der Regel Forderungen nach Strukturreformen und Sparprogrammen verknüpft sein.

Unter welchen Voraussetzungen sind Hilfen möglich?

Grundsätzlich können nur ESM-Mitglieder und damit die Länder der Eurozone Unterstützung beantragen. Der ESM-Vertrag legt fest, dass Hilfen nur gewährt werden dürfen, wenn diese "zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt und seiner Mitgliedsstaaten unabdingbar" sind.

Wie viel Geld steht dem ESM zur Verfügung?

Der ESM verfügt über ein Stammkapital von nahezu 705 Milliarden Euro. Mehr als 80 Milliarden Euro davon flossen zur Bildung eines Kapitalstocks in den ersten Jahren von den Mitgliedsstaaten an den ESM. Weitere gut 624 Milliarden Euro gelten als "abrufbares Kapital". Es handelt sich um eine Art stille Reserve, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann. Um die Hilfsmaßnahmen zu finanzieren, wird sich der ESM in erster Linie selbst Geld auf den Kapitalmärkten leihen.

Was hat Deutschland gezahlt?

Wie viel jedes Land zahlt, richtet sich nach seinem Anteil am Kapital der Europäischen Zentralbank. Deutschland steuert etwa 27 Prozent des Geldes bei. Berlin musste somit für den Aufbau des Kapitalstocks zunächst fast 22 Milliarden Euro an den ESM überweisen. Das abrufbare Kapital aus Deutschland summiert sich auf weitere 168 Milliarden Euro. Berlin haftet also für maximal 190 Milliarden Euro.

Sieht Deutschland das Geld jemals wieder?

Das sind gestreckte Kredite, die zum Teil über 20 Jahre laufen. Bei einem Schuldenschnitt wird wie bei einem Insolvenzverfahren eine Quote festgelegt, die schätzungsweise bei 60 Prozent liegen dürfte, d.h. Deutschland bekäme 6o Prozent wieder und 40 Prozent wären verloren. Das Geld wäre also nicht völlig weg. Anders bei einen "Grexit". Die Griechen könnten ihre Euro-Verschuldung mit Drachme nicht mehr bezahlen, das Geld wäre weitgehend futsch. Sie selbst wiederum könnten dann ohne Schuldenlast neu anfangen.

Wie ist die Lage in Griechenland?

Die Griechen haben rund 20 Prozent ihres Wohlstandes abgegeben. Allein zum Jahresbeginn 2017 stiegen die Abgaben auf Benzin, Kaffee, Tabak, Mobiltelefonie und Festnetz. Die Mehrwertsteuer wurde ebenso erhöht wie die Abgaben vor allem der Freiberufler für Krankenversicherung und Rente. Aktuell ist Griechenland mit rund 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. 2010 waren es noch 146 Prozent, 2015 etwa 177 Prozent. Die griechische Volkswirtschaft ist aber laut IWF auf Wachstumskurs, im laufenden Jahr soll es um 2,7 Prozent nach oben gehen, wenngleich von niedrigem Ausgangsniveau.