Zalando steigert Umsatz und Gewinn

erschienen am 10.11.2016



Berlin (dpa) - Der größte europäische Online-Modehändler Zalando hat dank guter Geschäfte im dritten Quartal Umsatz und Betriebsgewinn deutlich gesteigert. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,1 Prozent auf 835 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 19,5 Millionen Euro. Im dritten Quartal 2015 hatte Zalando noch ein Minus von 23,5 Millionen Euro ausgewiesen. Das Defizit hatten damals hohe Ausgaben bei Versand, Marketing und für Technikinvestitionen verursacht.

«Zwei Jahre nach unserem Börsengang geht Zalando weiter mit großen Schritten voran», sagte Vorstandsmitglied Rubin Ritter. Die Basis für weiteres Wachstum sei da. Zalando beschäftigte nach eigenen Angaben Ende September 11 200 Mitarbeiter, das waren 1200 mehr als zu Jahresbeginn.

Bei der bereinigten Ebit-Marge - einem Maß für die Profitabilität des Unternehmens - erwartet Zalando nun für das gesamte Jahr 5 bis 6 Prozent. Dies hatte das Unternehmen bereits bei Vorlage vorläufiger Quartalszahlen im Oktober in Aussicht gestellt. Zuvor hatte die Prognose bei 4 bis 5,5 Prozent gelegen.