Darum brauchen Sie die neue Freie Presse App!

Aus zwei mach eins! Die "Freie Presse" bündelt ihre beiden bekannten Apps für Smartphones und Tablet-PCs künftig in einer einzigen Anwendung. Aus der FP E-Paper App und der FP News App wird die Freie Presse App.

Der Grund für die Neuerung liegt auf der Hand: Für Leserinnen und Leser soll es künftig noch bequemer sein, schnell an alle verfügbaren Inhalte der Freien Presse zu gelangen. Dazu hat ein Entwicklungs-Team des Chemnitzer Medienhauses gemeinsam mit der Berliner Softwareschmiede iApps Technologies ein Jahr lang ausgelotet, wie sich die Web-Nachrichten und das E-Paper quasi unter einem Dach vereinen lassen.

Das Ergebnis ist die Freie Presse App. "Nun findet man die gesamte digitale Freie-Presse-Welt in einer App, die alle unsere Inhalte und Services vereint und den ganzen Tag über aktuelle Informationen aus der Region bietet", freut sich Thomas Boy, Abteilungschef der IT Web Solutions bei der "Freien Presse" und Projektverantwortlicher über die Produkt-Erneuerung des Verlags - und hofft, dass sich nunmehr noch viel mehr Menschen für die digitalen Inhalte des Medienhauses begeistern werden.

Damit sich jeder schnell zurechtfindet, wurden Aussehen und Navigation der Freie Presse App behutsam weiterentwickelt. Das soll den Nutzungsgewohnheiten der Leserinnen und Leser gerecht werden.

Was ändert sich? Wer bislang die App FP E-Paper und/oder die App FP News auf seinem Gerät installiert hatte, wird ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einem App-Update aufgefordert. Mit diesem Update werden die bisherigen Apps durch die neue Freie Presse App ersetzt. Im Anschluss können Abonnenten verschiedene Einstellungen festlegen - zum Beispiel, ob sie mit dem E-Paper oder mit den Web-Nachrichten beginnen wollen, sobald sie die Freie Presse App starten, oder ob sie Push-Benachrichtigungen erhalten wollen. Neu im App-Bereich für das E-Paper ist eine Symbolleiste am unteren Seitenrand. Über sie sollen Nutzer schnell auf wichtige Funktionen wie das Teilen oder Merken von Inhalten zugreifen können.

Weil die neue Freie Presse App auf einer modernen Programmierung aufbaut, wird sie erst von den Betriebssystem iOS ab Version 13 bzw. Android ab Version 6 unterstützt. Wer Geräte mit älteren Betriebssystemen nutzt, kann die Freie Presse App womöglich installieren, muss im Zweifel allerdings einen eingeschränkten Funktionsumfang in Kauf nehmen.

In solchen Fällen empfiehlt die Freie Presse ihr Digitalpaket. Zu diesem gehört nicht nur das Digitalabo Premium, sondern auch ein aktuelles Smartphone oder Tablet, auf denen sichergestellt ist, dass die Freie Presse App reibungslos läuft.

Trotz einjähriger Vorbereitung ist die Entwicklung der Freie Presse App mit der Veröffentlichung nicht abgeschlossen. Im Gegenteil. Schritt für Schritt soll die Anwendung weiter verbessert werden. So wird etwa an der Darstellung der E-Paper-Inhalte gearbeitet. Wer die Textausgabe der E-Paper-Artikel ohne vertraute Zeitungsoptik nutzt, muss derzeit noch auf die zugehörigen Fotos des Beitrags verzichten. Bilder sollen jedoch im Zuge späterer App-Updates fester Bestandteil der Textausgabe werden. (roy)

Unser Angebot für Printleser

Abonnenten, die die "Freie Presse" bislang ausschließlich als gedruckte Ausgabe lesen, können ihre Heimatzeitung jetzt ohne viel Aufwand auch digital entdecken - über die neue Freie Presse App. Für einen Aufpreis von 1 Euro lassen sich sämtliche Beiträge im E-Paper sowie alle Inhalte der Webseite unbegrenzt über sechs Monate hinweg nutzen.

Das E-Paper ist das digitale Abbild der Printzeitung - es erscheint bereits am Vorabend ab 20.15 Uhr. Die Inhalte auf der Webseite werden rund um die Uhr aktualisiert und liefern im Unterschied zur Zeitung viele Informationen aus Sachsen, Deutschland und aller Welt, die auch aus Platzgründen nicht Teil der gedruckten Zeitung sein können.

Der Zugang zum beschriebenen Digitalabo Premium lässt sich über die Webseite der "Freien Presse" sowie über die kostenlose Hotline 0800 8080123 buchen. Die Nutzung dieses Zugangs ist auf bis zu fünf verschiedene Geräten innerhalb der Familie möglich.

Daniela Arnold, Leiterin Vertriebsmarketing, freut sich auf viele Interessenten unter den aktuellen Printleserinnen und Printlesern: "Ich selbst schätze an der digitalen Freien Presse die Verfügbarkeit bereits am Vorabend ab 20.15 Uhr. So bin ich immer über den Lokalsport in unserer Region ganz aktuell informiert. Probieren Sie die digitale Version zusätzlich zu Ihrer gedruckten Zeitung einfach aus!"