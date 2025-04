Chemnitz 6 min.

Weiße Weihnachten: Wann hat es in Ihrer Region wirklich geschneit?

Wenn der Weihnachtsmann mit dem Schlitten käme, hätte er in Deutschland ein Problem. Denn es liegt zu selten Schnee an Weihnachten. Das ist nicht allein die Folge des Klimawandels. Schon in früheren Zeiten waren weiße Weihnachten eine Seltenheit, auch wenn das viele Menschen anders in Erinnerung haben.