Chemnitz 4 min.

Promi Darts Masters in Chemnitz: Wie Superstar Phil Taylor und Fußballgott Mario Basler tausende Fans anlockten

Am Samstag wurde der „Kraftverkehr“ in Chemnitz zum „Ally Pally“ von London: Es ging um Darts, aber auch um Fußball, Ballermann und eine hohe Promidichte wie selten an einem Ort. Die Fans reisten von sonst wo an und brachten ordentlich Party-Laune mit.