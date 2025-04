Erzgebirge 5 min.

Bundeswehroffizier Jörn Hebestreit im Interview: „Ich bin durchaus davon überzeugt, dass die damals getroffenen Maßnahmen Leben gerettet haben“

Fünf Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown in Deutschland. Trotz heftiger Kritik an manchen Maßnahmen und fehlender Aufarbeitung bis heute sind sich Experten einig, es habe zum Lockdown am 22. März keine Alternative gegeben. Katrin Kablau, Chefreporterin im Erzgebirge, sprach darüber mit Jörn Hebestreit. Der Bundeswehroffizier war während der Pandemie, konkret seit 19. März 2020, erster Ansprechpartner für die Bundeswehr-Amtshilfe im Erzgebirgskreis.