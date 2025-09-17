200 Jahre Eisenbahn: Das größte Eisenbahnfest, das die Region je erlebt hat

Am Wochenende wird die gesamte Region zum großen Eisenbahn-Festplatz. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen, Vereine und Unternehmen laden zu Sonderfahrten, offenen Werkstätten und Mitmachaktionen ein.

Am Wochenende steigt das größte Eisenbahnfest, das die Region jemals erlebt hat. Anlass ist ein doppeltes Jubiläum: Der europäische Eisenbahnverkehr wird 200 Jahre alt, und zugleich findet bundesweit der „Tag der Schiene“ statt. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat deshalb gemeinsam mit Verkehrsunternehmen und Eisenbahnvereinen für...