333 Stunden voller Magie: Werkstatt der Wunder lädt ins Lehngericht Augustusburg ein

Fast 333 Stunden laufen verschiedene Workshops im Lehngericht in Augustusburg. Besucher können sich in verschiedenen Werkstätten ausprobieren und bis Pfingsten 99 Möglichkeiten testen.

Die Eingangstür zum ehemaligen Lehngericht in Augustusburg ist geöffnet. Mit großen Lettern wurde der Schriftzug „Hereinspaziert“ aufgeklebt. Nur zögerlich trauen sich Touristen oder Einheimische in das Gebäude herein. Doch wenn sie einmal über die Schwelle gegangen sind, staunen die meisten der Besucher. Denn sowohl im Inneren des...