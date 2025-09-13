600 Blechbläser auf Chemnitzer Markt imitieren Dampflok

Chemnitz
Im Kulturhauptstadtjahr treffen sich die sächsischen Posaunenchöre in Chemnitz. Gemeinsam haben sie in der Innenstadt gespielt. Vor allem ein Lied war besonders.
„Bläser blasen zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.“ Das sagte David Toaspern, sächsischer Landesposaunenpfarrer, beim Konzert der rund 600 Bläser auf dem Neumarkt am Samstagnachmittag. Genau darum hatten sie sich unter freiem Himmel und unter den Augen und Ohren vieler Zuschauer versammelt. Sie alle sind Mitglieder in sächsischen...
