About last night: Was nachts in der Kulturhauptstadt Chemnitz passiert

Von Chemnitz nach Osaka, von Matcha bis Menschenmassen - der aktuelle Blick auf Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas im fetzt-Newsletter.

Chemnitz. Wir wissen, was Ihr letzte Nacht gemacht habt. Oder zumindest haben wir einige Theorien. Erstens: Ihr habt euch nach der Niederlage in Athen Sorgen um die Niners gemacht und konntet vor dem kommenden Spiel nicht schlafen. Zweitens: Ihr habt geträumt, dass in der aktuellen fetzt-Ausgabe verraten wird, dass Chemnitz für immer Kulturhauptstadt Europas bleibt. Und drittens: Ihr seid nach einem Abstecher im Weltecho melancholisch durch die Stadt gelaufen und habt euch an Zeiten zurückerinnert, als die Straßen nicht nur nachts touristenleer waren.

Egal, welche unserer Theorien zutrifft: Hier kommt eure Abendlektüre für diese Nacht. Den nächsten Newsletter habt ihr übrigens erst in zwei Wochen in eurem Postfach. Wir müssen eine kleine Pause machen und vor dem großen Kuha-Finale noch einmal Kraft sammeln.

