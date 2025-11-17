Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben

Die Spiegelinstallation ist der Publikumsliebling am Purple Path. Während an dem Skulpturenweg noch neue Einweihungen folgen und auch die ersten Bustouren fahren, wird die Installation in Lößnitz nur noch bis Ende des Monats zu sehen sein.

Es war von Beginn an klar: „The Universe in a Pearl“, die formschöne, poetische Spiegelinstallation von Rebecca Horn, ist nur eine Leihgabe. Ende März war sie in der Hospitalkirche in Lößnitz als Teil des Purple Path installiert worden – und wurde zum Publikumsliebling des neuen Kunst- und Skulpturenweges der Kulturhauptstadtregion. Mehr... Es war von Beginn an klar: „The Universe in a Pearl“, die formschöne, poetische Spiegelinstallation von Rebecca Horn, ist nur eine Leihgabe. Ende März war sie in der Hospitalkirche in Lößnitz als Teil des Purple Path installiert worden – und wurde zum Publikumsliebling des neuen Kunst- und Skulpturenweges der Kulturhauptstadtregion. Mehr...