Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe.
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe. Bild: Ralf Wendland
Blick von der Empore auf „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz.
Blick von der Empore auf „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz. Bild: Ralf Wendland
Die Baustelle in Oelsnitz für die Turrell-Lichtkunst im Sommer.
Die Baustelle in Oelsnitz für die Turrell-Lichtkunst im Sommer. Bild: Natalie Bleyl
Die Kurzfilme im Flöhaer Kunstbahnhof von Donata Wenders widmen sich dem Handwerk.
Die Kurzfilme im Flöhaer Kunstbahnhof von Donata Wenders widmen sich dem Handwerk. Bild: Matthias Zwarg
Die bunte Esse in Chemnitz.
Die bunte Esse in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe.
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe. Bild: Ralf Wendland
Blick von der Empore auf „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz.
Blick von der Empore auf „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz. Bild: Ralf Wendland
Die Baustelle in Oelsnitz für die Turrell-Lichtkunst im Sommer.
Die Baustelle in Oelsnitz für die Turrell-Lichtkunst im Sommer. Bild: Natalie Bleyl
Die Kurzfilme im Flöhaer Kunstbahnhof von Donata Wenders widmen sich dem Handwerk.
Die Kurzfilme im Flöhaer Kunstbahnhof von Donata Wenders widmen sich dem Handwerk. Bild: Matthias Zwarg
Die bunte Esse in Chemnitz.
Die bunte Esse in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Spiegelinstallation ist der Publikumsliebling am Purple Path. Während an dem Skulpturenweg noch neue Einweihungen folgen und auch die ersten Bustouren fahren, wird die Installation in Lößnitz nur noch bis Ende des Monats zu sehen sein.

Es war von Beginn an klar: „The Universe in a Pearl“, die formschöne, poetische Spiegelinstallation von Rebecca Horn, ist nur eine Leihgabe. Ende März war sie in der Hospitalkirche in Lößnitz als Teil des Purple Path installiert worden – und wurde zum Publikumsliebling des neuen Kunst- und Skulpturenweges der Kulturhauptstadtregion. Mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
07.10.2025
3 min.
„Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna: Wann bekommt die Stadt ihre neuen Kunstwerke?
Die Hamburger Künstlerin mit einem Entwurf ihrer Skulptur, die im Rahmen des „Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna entstehen soll.
Zwei Künstlerinnen haben im Rahmen der Kulturhauptstadt Kunstwerke für die Stadt entworfen. Zu sehen ist von ihnen wenige Wochen vor dem offiziellen Abschluss der Kulturhauptstadt aber noch nichts.
Julia Grunwald
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
30.09.2025
3 min.
Zum Abschluss der Kulturhauptstadt bekommt Augustusburg doch noch eine Purple-Path-Skulptur
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt.
Im ersten Anlauf war der Purple-Path-Kurator mit seinem Skulpturen-Vorschlag abgeblitzt. Jetzt gibt es ein Kunstwerk, das in Augustusburg auf Zustimmung stößt. Und was ist mit dem „Platzhirsch“?
Matthias Behrend
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
Mehr Artikel