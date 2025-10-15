Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel. Bild: Andreas Seidel
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel. Bild: Andreas Seidel
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel.
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Abschluss von großem Kuha-Projekt: Alles dreht sich um den Apfel
Redakteur
Von Jana Peters
Bereits 2021 wurden die ersten Apfelbäume gepflanzt. Jetzt kommt das Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ zum Abschluss. Bei einem letzten Festival werden 600 Bäume gepflanzt und ein Fest im Tietz gefeiert.

Der Herbst ist Apfelzeit. Zeit, Apfelbäume zu pflanzen und von denen, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, zu ernten. Darum heißt das letzte Pflanzfestival des Projekts „Gelebte Nachbarschaft“ auch „Ernte“. Es ist eines des ganz großen Kulturhauptstadtprojekte, das nun zum Ende kommt. Bereits 2021 war es als reines...
Mehr Artikel