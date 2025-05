Achtung: Blitzer kontrolliert in Chemnitz zum Hutfestival wieder Tempo 30

Unweit zweier Fußgängerzonen sollten Autofahrer an diesem Wochenende besonders vorsichtig unterwegs sein. Nicht nur wegen der teuren Fotos, die dort drohen.

Auf der Chemnitzer Theaterstraße sollten Autofahrer an diesem Wochenende besonders vorsichtig sein. Wegen des Hutfestivals mit mehreren Zehntausend Besuchern in der Chemnitzer Innenstadt ist bis Sonntag mit weit mehr Menschen zu rechnen als üblich. Vor allem dort, wo die Fußgängerzonen Innere Klosterstraße und Am Wall zusammentreffen.