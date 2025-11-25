Advent, Advent, die Maker kommen: Chemnitz bastelt sich in Weihnachtsstimmung

Am Samstag öffnet die Weihnachtswerkstatt des Maker-Advents in der Stadthalle Chemnitz ihre Türen. Bereits seit Montag laden erste Bastelworkshops in der Region zum Mitmachen ein.

Die Vorfreude auf Weihnachten kann beginnen: Der Maker-Advent findet bereits zum dritten Mal statt und feiert diesmal das Finale des Kulturhauptstadtjahres mit mehr als 160 Mitmachangeboten an 42 Orten in und um Chemnitz. Von Augustusburg und Burgstädt bis nach Crottendorf, Olbernhau oder Dippoldiswalde – mit 65 Kilometern das am weitesten...