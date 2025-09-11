Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Aktion zur Kulturhauptstadt: Chemnitz liest Heym
Von Uwe Rechtenbach
Das Foyer des Opernhauses verwandelt sich temporär in eine Lesebühne. Alle vorgetragenen Texte stammen von Stefan Heym.

Chemnitz.

Im Zusammenhang mit dem Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr 2025 organisiert die Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft in der Zeit vom 12. bis 14. September ein Wochenende, das ganz im Zeichen des Schriftstellers und Publizisten Stefan Heym stehen soll. Eine zentrale Station der Aktion „Chemnitz liest Heym“, bei der an ganz verschiedenen Orten der Stadt Texte von Heym gelesen werden sollen, ist am 12. September das Foyer des Opernhauses am Theaterplatz. Beginn der Veranstaltung, zu der es freien Eintritt gibt, ist um 16 Uhr. Die Lesebühne wollen in diesem Fall Mitglieder der Theaterleitung betreten. Es lesen der Generalintendant Christoph Dittrich, der Generalmusikdirektor Benjamin Reiners sowie die Operndirektorin Christine Marquardt. (reu) Foto: Andreas Seidel/Archiv

