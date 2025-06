Angela Merkel kommt nach Chemnitz: Das ist der Grund

16 Jahre lang bestimmte sie die Geschicke der Bundesrepublik, im September kommt Ex-Kanzlerin Merkel in die Stadthalle Chemnitz.

Chemnitz. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt nach Chemnitz.

Wie die Villa Esche mitteilt, wird die frühere Regierungschefin am 8. September (19 Uhr) aus ihrem Buch „Freiheit – Erinnerungen 1954 – 2021“ lesen. Das Ganze findet im Rahmen der Reihe „Podium Villa Esche: Portraits & Zeitgeschichte“ statt. Jedoch nicht in der Villa, sondern in der Chemnitzer Stadthalle. Tickets gibt es für 35 Euro, der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Mittwochvormittag.

Merkel war von 2005 bis 2021 Kanzlerin, in die Amtszeit der gebürtigen Hamburgerin fielen unter anderem die Finanzkrise Ende der 2000er, Deutschlands stufenweiser Atomausstieg nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima, die Migrationskrise 2015 sowie die Coronapandemie.

Im Klappentext ihres Buches heißt es: „Persönlich wie nie zuvor erzählt sie von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR und dem dramatischen Jahr 1989, in dem die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann.“ (phy)