Antisemitismus-Debatte zur Ibug: Nach Kritik hängen Organisatoren Teile eines Werks ab

Etliche Arbeiten auf dem Festival für urbane Kunst in Chemnitz befassen sich mit dem Gaza-Krieg. Ein in Chemnitz lehrender jüdischer Hochschulprofessor weist nun auf antisemitische Klischees hin. Die Ibug reagiert.

Von dieser Kritik seien sie letztlich doch kalt erwischt worden: Es habe im Vorfeld keine Anzeichen gegeben, dass hier gezeigte Kunst als antisemitisch gelesen werden könnte, sagt Martin Langhof vom Vorstand des Ibug-Vereins, der das jährlich in einer Brache stattfindende Festival für urbane Kunst organisiert. Rund 70 vom Verein eingeladene... Von dieser Kritik seien sie letztlich doch kalt erwischt worden: Es habe im Vorfeld keine Anzeichen gegeben, dass hier gezeigte Kunst als antisemitisch gelesen werden könnte, sagt Martin Langhof vom Vorstand des Ibug-Vereins, der das jährlich in einer Brache stattfindende Festival für urbane Kunst organisiert. Rund 70 vom Verein eingeladene...