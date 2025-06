„ARD Kultur“-Wettbewerb für Kreative: Wandel im Reel-Format zeigen

„Make it real“ – unter diesem Motto lädt der „ARD Kultur Creators-Wettbewerb 2025“ ein, Wandel „kurzfilmisch“ umzusetzen. In Chemnitz werden im Garagen-Campus die Gewinner bekanntgegeben.

Zeig, was du siehst: Der „ARD Kultur Creators-Wettbewerb 2025“ lädt unter dem Motto „Make it real“ dazu ein, Wandel sichtbar zu machen – im Alltag, in der Kunst, in der Gesellschaft. Kreative aus ganz Deutschland können bis zum 29. Juli ihre Perspektiven einreichen, teilte der federführende MDR in einer Pressemitteilung mit.