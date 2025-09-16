Auch nach der Chemnitzer Ibug: Antisemitismus-Debatte um Kunstwerke kocht weiter - Kritiker erhöhen Druck

Zeitweise verhüllte Kunst des Ibug-Festivals erzählte Geschichten von Kritik und Kontroversen, die weit über die Ausstellung hinausreichen. Kritiker um den Chemnitzer Mathe-Professor Vladimir Shikhman formulieren einen zweiten Protestbrief.

So viele Unterzeichner wie das erste Protestschreiben an die Macher des diesjährigen Chemnitzer Ibug-Kunstfestivals hat der zweite Brief nicht mehr. Statt der zunächst mehr als 80 Kunstkritiker zählt das zweite Schreiben, mit dem der Chemnitzer Mathematikprofessor Vladimir Shikhman nach Ende des Chemnitzer Ibug-Festivals seine...