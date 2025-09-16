Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch ließen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel die Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch ließen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel die Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern. Bild: Bild: Toni Söll
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch ließen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel die Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch ließen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel die Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern. Bild: Bild: Toni Söll
Chemnitz
Auch nach der Chemnitzer Ibug: Antisemitismus-Debatte um Kunstwerke kocht weiter - Kritiker erhöhen Druck
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zeitweise verhüllte Kunst des Ibug-Festivals erzählte Geschichten von Kritik und Kontroversen, die weit über die Ausstellung hinausreichen. Kritiker um den Chemnitzer Mathe-Professor Vladimir Shikhman formulieren einen zweiten Protestbrief.

So viele Unterzeichner wie das erste Protestschreiben an die Macher des diesjährigen Chemnitzer Ibug-Kunstfestivals hat der zweite Brief nicht mehr. Statt der zunächst mehr als 80 Kunstkritiker zählt das zweite Schreiben, mit dem der Chemnitzer Mathematikprofessor Vladimir Shikhman nach Ende des Chemnitzer Ibug-Festivals seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
03.09.2025
5 min.
Chemnitzer Ibug entzündet Debatte: Zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus
Das pink dargestellte Schrumpfen der palästinensischen Bevölkerung in Israel im Kunstwerk von Luke Carter wird als manipulativ kritisiert, weil es Fakten weglässt. Doch lassen auch die Kritiker jüngste Fakten weg.
Die Vorwürfe des Antisemitismus lassen die Macher des Kunstfestivals Ibug nicht kalt. Kritisierte Kunstwerke wurden vorerst abgehängt. Die Kritiker um den Chemnitzer Matheprofessor Vladimir Shikhman sandten ihren Protest unterdessen nicht nur zur Ibug, sondern auch an Antisemitismuswächter bei Bund und Freistaat sowie an die „Freie Presse“. Was steht im Protestbrief, was nicht?
Jens Eumann
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
5 min.
Letztes Wochenende der Chemnitzer Ibug: Werden die umstrittenen Kunstwerke gezeigt?
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch lassen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Nach den Antisemitismusvorwürfen haben sich die Veranstalter mit Experten beraten und entschieden. Auch einer der kritisierten Künstler hat sich inzwischen geäußert.
Jens Eumann
Mehr Artikel