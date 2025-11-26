Auf zum Finale: Was Sie am letzten Wochenende des Kulturhauptstadtjahres nicht verpassen sollten!

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht so spektakulär wie zur Eröffnungsshow und ohne integrierten Marx-Kopf: Auf einer Bühne an der Brückenstraße, die derzeit aufgebaut wird, soll es zum Finale der Kulturhauptstadt dennoch fröhlich und emotional zugehen.
Nicht so spektakulär wie zur Eröffnungsshow und ohne integrierten Marx-Kopf: Auf einer Bühne an der Brückenstraße, die derzeit aufgebaut wird, soll es zum Finale der Kulturhauptstadt dennoch fröhlich und emotional zugehen. Bild: Ulf Dahl
Beim Maker-Advent kann gebastelt und genäht und gebaut werden, was das Zeug hält.
Beim Maker-Advent kann gebastelt und genäht und gebaut werden, was das Zeug hält. Bild: Ernesto Uhlmann
Die Bergparade in Chemnitz zieht in aller Regel Menschenmassen an.
Die Bergparade in Chemnitz zieht in aller Regel Menschenmassen an. Bild: Ralf Jerke
Das Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz steht auch zum Kulturhauptstadt-Finale an.
Das Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz steht auch zum Kulturhauptstadt-Finale an. Bild: Toni Söll
Aufbau der Bühne an der Brückenstraße für das „Feierabend“-Programm am Samstag.
Aufbau der Bühne an der Brückenstraße für das „Feierabend“-Programm am Samstag. Bild: Ulf Dahl
Nicht so spektakulär wie zur Eröffnungsshow und ohne integrierten Marx-Kopf: Auf einer Bühne an der Brückenstraße, die derzeit aufgebaut wird, soll es zum Finale der Kulturhauptstadt dennoch fröhlich und emotional zugehen.
Nicht so spektakulär wie zur Eröffnungsshow und ohne integrierten Marx-Kopf: Auf einer Bühne an der Brückenstraße, die derzeit aufgebaut wird, soll es zum Finale der Kulturhauptstadt dennoch fröhlich und emotional zugehen. Bild: Ulf Dahl
Beim Maker-Advent kann gebastelt und genäht und gebaut werden, was das Zeug hält.
Beim Maker-Advent kann gebastelt und genäht und gebaut werden, was das Zeug hält. Bild: Ernesto Uhlmann
Die Bergparade in Chemnitz zieht in aller Regel Menschenmassen an.
Die Bergparade in Chemnitz zieht in aller Regel Menschenmassen an. Bild: Ralf Jerke
Das Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz steht auch zum Kulturhauptstadt-Finale an.
Das Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz steht auch zum Kulturhauptstadt-Finale an. Bild: Toni Söll
Aufbau der Bühne an der Brückenstraße für das „Feierabend“-Programm am Samstag.
Aufbau der Bühne an der Brückenstraße für das „Feierabend“-Programm am Samstag. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Auf zum Finale: Was Sie am letzten Wochenende des Kulturhauptstadtjahres nicht verpassen sollten!
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So gigantisch wie zur Eröffnung wird es zum Abschluss nicht ganz zugehen, aber vollgepackt, vorweihnachtlich und vor allem fröhlich soll es werden. Auch wenn das Programm ab 20 Uhr auf der Brückenstraße „Feierabend!“ heißt.

Kleingedruckt und rappelvoll, so sieht er aus, der von der Kulturhauptstadt veröffentlichte Kalender zum letzten Wochenende am 29. und 30. November. Die Organisatoren haben alles reingepackt, was in Chemnitz und der Region mit und ohne Kuha-Label los ist, von Ausstellungen wie „Zinn & Sein“ in Ehrenfriedersdorf und „#3000Garagen“ in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:07 Uhr
6 min.
Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück
Howard Carpendale hat die Autobiografie "Unerwartet" veröffentlicht. (Archivbild)
Von tiefen Krisen bis großer Liebe: Carpendale gewährt in seiner Autobiografie Einblicke, die überraschen – und auch schockieren. Was ihn geprägt und gerettet hat.
Cordula Dieckmann, dpa
07:34 Uhr
1 min.
Zum Kulturhauptstadt-Finale: Mega-Bühne in Chemnitz steht
Die Bühne für das KHS-Finale am Mittwochmorgen an der Brückenstraße.
Am 18. Januar startete das Festjahr auf einer Bühne an der Brückenstraße, am kommenden Samstag geht es dort zu Ende.
Christian Mathea
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
3 min.
Programm, Sperrungen, Anreise: Alles, was Sie zum Chemnitzer Kulturhauptstadt-Finale wissen müssen
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit.
Am Wochenende steigt das Abschlussprogramm, inklusive Auftakt in die Adventszeit. Schon ab Dienstag kommt es deswegen zu Einschränkungen in der Innenstadt. Ein Überblick.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel