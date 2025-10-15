August Diehl gastiert mit Schauspielhaus Düsseldorf in Chemnitz

Der Regisseur Kirill Serebrennikov hat den Roman „Der Schneesturm“ für das Schauspielhaus Düsseldorf inszeniert. Jetzt ist es in Chemnitz zu sehen.

Das Publikum der Salzburger Festspiele im August hat die Uraufführung von „Der Schneesturm“ umjubelt. Am 19. November, 19 Uhr kann sich das Chemnitzer Publikum ein Bild von dem Stück machen, denn es gastiert im Opernhaus. Das Publikum der Salzburger Festspiele im August hat die Uraufführung von „Der Schneesturm“ umjubelt. Am 19. November, 19 Uhr kann sich das Chemnitzer Publikum ein Bild von dem Stück machen, denn es gastiert im Opernhaus.