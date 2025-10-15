Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
August Diehl in der Rolle des Dr. Garin im Stück „Der Schneesturm".
August Diehl in der Rolle des Dr. Garin im Stück „Der Schneesturm".
Chemnitz
August Diehl gastiert mit Schauspielhaus Düsseldorf in Chemnitz
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Regisseur Kirill Serebrennikov hat den Roman „Der Schneesturm“ für das Schauspielhaus Düsseldorf inszeniert. Jetzt ist es in Chemnitz zu sehen.

Das Publikum der Salzburger Festspiele im August hat die Uraufführung von „Der Schneesturm“ umjubelt. Am 19. November, 19 Uhr kann sich das Chemnitzer Publikum ein Bild von dem Stück machen, denn es gastiert im Opernhaus.
