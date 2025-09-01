Ausstellung zu DDR-Design-Ikone im Wasserschloß Klaffenbach: Das Nilpferd im Wartezimmer

Eine Ausstellung im Wasserschloß Klaffenbach würdigt die Sonneberger Spielzeuggestalterin Renate Müller, deren international hochgeschätzte Rupfentiere einst in kaum einem Kindergarten fehlten.

Früher waren ihre Spielzeuge in vielen Kindergärten, Behinderteneinrichtungen und den Wartezimmern von Kinderärzten der DDR zu finden. Die sogenannten Rupfentiere aus grobem, rauem Material wie Jute oder Leinen, Nashörner, Nilpferde, Schildkröten, von Renate Müller waren und sind etwas Besonderes. In hellen, freundlichen, kontrastreichen...