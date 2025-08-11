Ausstellungswochenende in der Kulturhauptstadt: Wie viele zu den „European Realities“ kamen und wie viele zu Munch

Kultur
Es dürfte DAS Kunstwochenende im Kulturhauptstadtjahr gewesen sein: Im Museum Gunzenhauser waren es die letzten Tage für die beliebte Ausstellung mit Bildern aus den 1920ern und 30ern, und am Theaterplatz öffnete die Munch-Ausstellung. Heute legte das Haus Besucherzahlen vor.
Die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz hat insgesamt 39.246 Besuche verzeichnet. Das teilten die Kunstsammlungen Chemnitz, zu denen das Haus gehört, heute auf Anfrage mit.
