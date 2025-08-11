Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erst waren es nur ein paar, dann wurden es immer mehr: Vergangenen Sonntag war der letzte Tag für die „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz.
Erst waren es nur ein paar, dann wurden es immer mehr: Vergangenen Sonntag war der letzte Tag für die „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz. Bild: Denise Märkisch
Erst waren es nur ein paar, dann wurden es immer mehr: Vergangenen Sonntag war der letzte Tag für die „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz.
Erst waren es nur ein paar, dann wurden es immer mehr: Vergangenen Sonntag war der letzte Tag für die „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz. Bild: Denise Märkisch
Kultur
Ausstellungswochenende in der Kulturhauptstadt: Wie viele zu den „European Realities“ kamen und wie viele zu Munch
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es dürfte DAS Kunstwochenende im Kulturhauptstadtjahr gewesen sein: Im Museum Gunzenhauser waren es die letzten Tage für die beliebte Ausstellung mit Bildern aus den 1920ern und 30ern, und am Theaterplatz öffnete die Munch-Ausstellung. Heute legte das Haus Besucherzahlen vor.

Die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz hat insgesamt 39.246 Besuche verzeichnet. Das teilten die Kunstsammlungen Chemnitz, zu denen das Haus gehört, heute auf Anfrage mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
4 min.
„European Realities“-Ausstellung im Gunzenhauser: Letzte Chance für Besucher in der Kulturhauptstadt
Die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz ist noch bis 10. August zu sehen.
Das Chemnitzer Museum verbucht einen Rekord, und selbst der teure Ausstellungskatalog wurde „uns aus den Händen gerissen“, sagt die Museumschefin. In der letzten Woche ist die Schau nun zu veränderten Öffnungszeiten zu sehen. Und was kommt danach?
Katharina Leuoth
07:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 14.08.2025
 5 Bilder
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
10.08.2025
4 min.
„Ich dachte, er war so eine Art One-Hit-Wonder“: So kommt die Edvard-Munch-Ausstellung in Chemnitz bei Besuchern an
Kathleen und Stefan Konias sowie Harald Jendrian gehörten zu den Besuchern am Sonntag. Wer reinwollte, musste Geduld mitbringen.
In den Kunstsammlungen am Chemnitzer Theaterplatz ging am Wochenende nicht mehr viel. Das lange Schlange stehen brachte manchen an seine Grenzen. Mit der Eröffnung und der Gleichzeitigkeit mit anderen Schauen wurde dieses Wochenende zu einem der wichtigsten im Kulturhauptstadtjahr.
Denise Märkisch
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel