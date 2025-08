„Begehungen“ in der Kulturhauptstadt: Der Kopf und der Krach hinter den Kulissen

Einst legte er Hans-Jochen Vogel einen Rollmops auf den Teller, heute serviert er Kunst: Lars Neuenfeld leitet das Festival „Begehungen“ in Chemnitz und will es über den Tellerrand hinauswachsen lassen. Er hat dabei Mitstreiterinnen und Mitstreiter verloren, aber Kurven sind in seinem Leben nichts ungewöhnliches.

Er hat einst ein Schnitzel für Rita Süssmuth gebraten und Hans-Jochen Vogel einen Rollmops auf den Teller gelegt. Wer zu jung ist für diese Namen: Rita Süssmuth war mal Präsidentin des Deutschen Bundestages, Hans-Jochen Vogel Bundesminister. Hohe Tiere. Und Lars Neuenfeld war mal Koch. Und lokalpolitisch engagiert. Damals habe er gelernt,... Er hat einst ein Schnitzel für Rita Süssmuth gebraten und Hans-Jochen Vogel einen Rollmops auf den Teller gelegt. Wer zu jung ist für diese Namen: Rita Süssmuth war mal Präsidentin des Deutschen Bundestages, Hans-Jochen Vogel Bundesminister. Hohe Tiere. Und Lars Neuenfeld war mal Koch. Und lokalpolitisch engagiert. Damals habe er gelernt,...